Üzent az M3-ason történt halálos lengyel buszbaleset sofőrje, aki letartóztatásban van
Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán történt balesetben elhunyt emberek hozzátartozóinak a lengyel busz sofőrje. A férfi ügyvédjén keresztül üzent, azt írta, tisztában van a történtek súlyával és következményeivel, a baleset pedig őt is mélyen megviselte. A sofőrt a tragédia után letartóztatták, az ügyben halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt folyik nyomozás.
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