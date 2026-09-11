Nem várt helyről kapott kritikát Forsthoffer Ágnes: még a TASZ jogászai szerint is aránytalan Toroczkai László kitiltása

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A liberális TASZ két alkotmányjogásza szerint nem volt arányos Toroczkai László egész heti parlamenti kizárása – írta a Facebookon Deák Dániel. A politológus hangsúlyozta, a jogászok nem a Mi Hazánk elnökének szóhasználatát védik, és azt sem vitatják, hogy a házelnök felléphetett vele szemben, szerintük ugyanakkor enyhébb eszközök is elegendők lettek volna.

Pámer Dávid
2026. 09. 11. 15:25
Fotó: Hatlaczki Balázs
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deák dánieltoroczkai lászlótasz

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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