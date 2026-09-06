Ostrom alatt a polgári sajtó, a Tisza-kormány mindent elsöpörne, amit nem tud térdre kényszeríteni

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Öt hónap alatt gyökeresen megváltozott a helyzet a polgári oldalon. Két hetilap, és négy online portál működik az eddigi nagyobb sajtótermékek közül, többen saját csatornákat indítottak.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 06. 5:32
20260629 Budapest Országgyűlés plenáris ülése fotó: Hatlaczki Balázs MW képen: Magyar Péter miniszterelnök
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A polgári oldalt ezzel komoly veszteségek érték, rengetegen keresnek munkát, akik korábban a jobboldali médiában dolgoztak. Nem véletlenül indult el a Szabadság Tér kezdeményezés is, amit a Fidesz pártalapítványa működtet. – A Szabadság Tér célja, hogy összefogja a polgári közösség tagjait, és támogatást nyújtson azoknak, akik az elmúlt időszak intézményi változásainak következtében egzisztenciális vagy szakmai bizonytalanságba kerültek – mondta lapunknak az alapítvány vezetője. 

Mi maradt? 

Augusztustól a Magyar Nemzet is hetilapként jelenik meg, továbbra is kinyomtatják a Magyar Demokrata hetilapot is. Online működik még az Origo és a Világgazdaság is. Elindult viszont több kezdeményezés, próbaüzemódban működik a Mandiner egykori elődlapja, a Reakció, az impresszum szerint ezt egyelőre hárman készítik. A Mandinertől távozó újságírók megalakították a Különutast, most pedig egy mási csoport Konfront néven indított új csatornát.

Egykori kollégánk, Szentesi Zöldi László Szamizdat néven indított online oldalt, többen pedig podcast-csatornát indítottak a távozók közül. A jobbboldali közösség tehát nem marad teljesen nemzeti és polgári sajtó nélkül, a nézők, olvasók és hallgatók támogatása ugyanakkor minden eddiginél fontosabb ezeknek a médiumoknak.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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