Ostrom alatt a polgári sajtó, a Tisza-kormány mindent elsöpörne, amit nem tud térdre kényszeríteni

Mi maradt?

Augusztustól a Magyar Nemzet is hetilapként jelenik meg, továbbra is kinyomtatják a Magyar Demokrata hetilapot is. Online működik még az Origo és a Világgazdaság is. Elindult viszont több kezdeményezés, próbaüzemódban működik a Mandiner egykori elődlapja, a Reakció, az impresszum szerint ezt egyelőre hárman készítik. A Mandinertől távozó újságírók megalakították a Különutast, most pedig egy mási csoport Konfront néven indított új csatornát.

Egykori kollégánk, Szentesi Zöldi László Szamizdat néven indított online oldalt, többen pedig podcast-csatornát indítottak a távozók közül. A jobbboldali közösség tehát nem marad teljesen nemzeti és polgári sajtó nélkül, a nézők, olvasók és hallgatók támogatása ugyanakkor minden eddiginél fontosabb ezeknek a médiumoknak.