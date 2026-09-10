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Több százmilliós előleget fizettek ki Leslie Mandoki cégének a lefújt koncertre, most visszakérik a pénzt

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A Lounge Event Kft. szerint Leslie Mandoki cége nettó 320 millió forintos előleget kapott a 2026 augusztusára tervezett koncertre, amely végül a kormányváltást követően nem valósult meg. A rendezvényszervező most ügyvédi úton próbálja visszaszerezni az összeget. Mandoki tárgyalna, és azt mondja, nem akar olyan pénzt megtartani, amely mögött nincs teljesítés – ugyanakkor szerinte a koncert előkészítésének költségeiről még egyeztetni kell.

Gábor Márton
2026. 09. 10. 15:07
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320 millió forintos előleg landolt Mandoki cégénél

A legfontosabb kérdés azonban jelenleg az, mi lesz a már kifizetett előleggel.

A Lounge Event közlése szerint a koncerthez kapcsolódóan nettó 320 millió forintot fizettek ki előlegként a RedRock Production GmbH-nak. Az összeg kifizetésére a felek között létrejött szerződés és a Mandoki cég által kiállított számla alapján került sor.

Csakhogy a koncert elmaradt.

Mivel az NRÜ 2026 júniusában megszüntette a projektre vonatkozó megrendelést, a Lounge Event is felmondta a RedRockkal kötött szerződését. A rendezvényszervező szerint elszámolható teljesítés nem történt, ezért többször, ügyvédi levélben is felszólították Mandoki cégét az előleg visszafizetésére. A pénz azonban a Lounge közlése szerint mindeddig nem érkezett vissza. A cég ezért jelezte: megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a 320 millió forintos, fel nem használt előleg visszakerüljön hozzájuk, és azt tovább tudják utalni az NRÜ részére.

A Lounge szerint ebben a kérdésben az érintettek között nincs érdemi vita arról, hogy a teljesítés hiányában az előleget vissza kell fizetni. A vita inkább arról szólhat, hogy történt-e olyan előkészítő munka és felmerült-e olyan igazolható költség, amelyet figyelembe kell venni az elszámolásnál.

 

Mandoki szerint már jelentős költségeik voltak

Leslie Mandoki a Blikknek azt mondta: nyitott a tárgyalásra, és szerinte elsőként azt kellene áttekinteni, hogy a koncert előkészítése során pontosan milyen munkák történtek meg, és ezeknek mekkora költsége volt. A zenész szerint egy ilyen nagyszabású koncert nem néhány héttel a fellépés előtt kezdődik. Mint fogalmazott, egy több világsztárral és jelentős háttérszemélyzettel megvalósuló produkció szervezése hónapokkal korábban elkezdődik.

Mandoki szerint a koncertet mindössze négy héttel a tervezett időpont előtt mondták le, addigra pedig már voltak olyan kiadásaik, amelyeket a produkció előkészítése miatt vállaltak. A zenész azt állítja, erről egy államtitkárral is konstruktív telefonbeszélgetést folytatott, személyes egyeztetésre azonban egyelőre nem került sor.

Nem szándékom egy fillért sem eltenni olyasmiért, amit nem teljesítettünk

 – mondta Mandoki, hozzátéve: azt szeretné, ha a felek leülnének egymással, és tételesen átbeszélnék, mi valósult meg a koncert előkészítéséből.

 

Több mint négymilliárdos megbízások körvonalazódnak

A koncert ügye azonban csak egy része a történetnek.

A Lounge Event közlése szerint 2026-ban egy másik, nettó 2,8 milliárd forint értékű megbízás is kapcsolódott Leslie Mandoki cégéhez. Ez egyebek mellett három külföldi koncertet és az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett magyarországi fellépést foglalt volna magában.

A projekt része lett volna egy, az évfordulóhoz kapcsolódó Mandoki-dokumentumfilm, valamint egy német nyelvű könyv összeállítása és gyártása is.

A Lounge Event erre a teljes projektre nettó 2,2 milliárd forint értékben szerződött a RedRock Production GmbH-val. Ennél a megbízásnál azonban a rendezvényszervező állítása szerint egyáltalán nem fizettek előleget Mandoki cégének, így visszakövetelendő összeg sincs.

Az NRÜ ezt a megrendelést szintén visszavonta. A két projekt együtt így több milliárd forintos állami megrendelési keretet jelentett volna Mandokihoz köthető produkciók számára. A 2026-os koncertek azonban a politikai változások után végül nem valósultak meg.

 

Évek óta érkeztek az állami megrendelések

A történet előzménye, hogy Leslie Mandoki és a magyar állam kapcsolata korántsem új keletű. A zenész rendszeresen részt vett az augusztus 20-i állami ünnepségeken, miközben a hozzá köthető rendezvények és produkciók jelentős állami megrendelésekhez jutottak.

A 444.hu korábbi összesítése szerint 2013 és 2018 között mintegy kétmilliárd forintnyi állami támogatás érkezett Mandokihoz kapcsolódóan, többek között a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Eventen keresztül. Ehhez képest különösen érdekes Mandoki mostani álláspontja, miszerint az elmúlt években már nem értett egyet Orbán Viktor politikájával. 

A zenész arról is beszélt, hogy bár hálás a Kossuth-díj odaítéléséért, azt nem vette át.

A Telexnek nyilatkozva Magyar Péterről viszont elismerően beszélt, és azt mondta, hálás neki azért, hogy szerinte Magyarország visszakerült Európa szívébe. A politikai fordulat közben az állami megrendelések is elmaradtak. A mostani ügyben pedig az a kérdés, hogy a már kifizetett 320 millió forintos előlegből mennyi jár vissza az államnak, illetve a Mandoki cégének milyen, ténylegesen felmerült és igazolható költségei lehetnek.

A Lounge Event szerint a teljes előleg visszajár, ezért már ügyvédi felszólításokkal próbálják visszaszerezni a pénzt. Mandoki eközben személyes egyeztetést szeretne, és azt állítja, nem akar olyan összeget megtartani, amely mögött nincs teljesítés.

Borítókép: Leslie Mandoki (Forrás: Red Rock Studios)

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