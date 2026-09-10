Több százmilliós előleget fizettek ki Leslie Mandoki cégének a lefújt koncertre, most visszakérik a pénzt

320 millió forintos előleg landolt Mandoki cégénél

A legfontosabb kérdés azonban jelenleg az, mi lesz a már kifizetett előleggel.

A Lounge Event közlése szerint a koncerthez kapcsolódóan nettó 320 millió forintot fizettek ki előlegként a RedRock Production GmbH-nak. Az összeg kifizetésére a felek között létrejött szerződés és a Mandoki cég által kiállított számla alapján került sor.

Csakhogy a koncert elmaradt.

Mivel az NRÜ 2026 júniusában megszüntette a projektre vonatkozó megrendelést, a Lounge Event is felmondta a RedRockkal kötött szerződését. A rendezvényszervező szerint elszámolható teljesítés nem történt, ezért többször, ügyvédi levélben is felszólították Mandoki cégét az előleg visszafizetésére. A pénz azonban a Lounge közlése szerint mindeddig nem érkezett vissza. A cég ezért jelezte: megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a 320 millió forintos, fel nem használt előleg visszakerüljön hozzájuk, és azt tovább tudják utalni az NRÜ részére.

A Lounge szerint ebben a kérdésben az érintettek között nincs érdemi vita arról, hogy a teljesítés hiányában az előleget vissza kell fizetni. A vita inkább arról szólhat, hogy történt-e olyan előkészítő munka és felmerült-e olyan igazolható költség, amelyet figyelembe kell venni az elszámolásnál.

Mandoki szerint már jelentős költségeik voltak

Leslie Mandoki a Blikknek azt mondta: nyitott a tárgyalásra, és szerinte elsőként azt kellene áttekinteni, hogy a koncert előkészítése során pontosan milyen munkák történtek meg, és ezeknek mekkora költsége volt. A zenész szerint egy ilyen nagyszabású koncert nem néhány héttel a fellépés előtt kezdődik. Mint fogalmazott, egy több világsztárral és jelentős háttérszemélyzettel megvalósuló produkció szervezése hónapokkal korábban elkezdődik.

Mandoki szerint a koncertet mindössze négy héttel a tervezett időpont előtt mondták le, addigra pedig már voltak olyan kiadásaik, amelyeket a produkció előkészítése miatt vállaltak. A zenész azt állítja, erről egy államtitkárral is konstruktív telefonbeszélgetést folytatott, személyes egyeztetésre azonban egyelőre nem került sor.

Nem szándékom egy fillért sem eltenni olyasmiért, amit nem teljesítettünk

– mondta Mandoki, hozzátéve: azt szeretné, ha a felek leülnének egymással, és tételesen átbeszélnék, mi valósult meg a koncert előkészítéséből.

Több mint négymilliárdos megbízások körvonalazódnak

A koncert ügye azonban csak egy része a történetnek.