Kínos ügyek szorításában Magyar Péter

A történtek után továbbra is megválaszolatlan kérdés, hogy ki vállalja a politikai felelősséget a hibás adatbázis közzétételéért, és miért kellett a levéltári feldolgozást a Tisza politikai vállalásának határidejéhez igazítani.

Varga Judit megszólalása újabb kellemetlen frontot nyitott

A hét másik jelentős fordulata november 11-én, szerdán következett be, amikor Varga Judit volt igazságügyi miniszter megjelent az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtt.

A volt tárcavezető a meghallgatáson részletesen beszélt a Magyar Péterrel való korábbi kapcsolatáról és a Schadl–Völner-ügyhöz kapcsolódó hangfelvétel körülményeiről. Állítása szerint

volt férje másfél éven keresztül fenyegette őt a titokban készített felvétellel, amelyet a válásuk idején nyomásgyakorlásra használt.

Varga Judit azt is elmondta, hogy Magyar Péter feljelentéssel és börtönnel fenyegette.

Magyar Péter még aznap reagált és áldozati pózba vágta magát. Azt írta, hogy nem haragszik volt feleségére, és hálás a közös múltért, valamint három gyermekükért. A bejegyzéséhez azonban a tartásdíjról is kommentárt fűzött, azt állítva, hogy a közös gyermekfelügyelet és a heti váltott nevelés ellenére havonta 600 ezer forintot fizet Varga Juditnak.

A volt igazságügyi miniszter erre a miniszterelnök által korábban sokat használt fordulattal reagált:

Nem hinném...

A vita a következő napon is folytatódott, amikor Magyar Péter átutalási bizonylatokat tett közzé. Varga Judit erre azt kérte, hogy a miniszterelnök mutassa be a júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi utalásokat is. Lapunk a tartásdíjvita újabb fordulatáról is beszámolt.

A személyes konfliktus pénteken sem csitult. Varga Judit egy korábbi képernyőfotót tett közzé, amelyből az derült ki, hogy Magyar Péter 2023-ban még az Isztambuli Egyezmény ratifikációját ellenző kormányzati álláspontot képviselte, és az akkori bejegyzés megfogalmazásában is szerepet vállalt.