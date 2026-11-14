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Kínos ügyek szorításában Magyar Péter

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Az ügynökakták botrányától Varga Judit parlamenti meghallgatásán át a miniszterelnök elleni feljelentésig számos kellemetlen fejlemény árnyékolta be a Tisza-kormány hetét. Eközben Magyar Péter újabb nagyszabású intézkedéscsomagot jelentett be, a kormány pedig látványos hatósági akciókról is beszámolt. A fejlemények időzítése több kérdést is felvet.

Gábor Márton
2026. 11. 14. 10:49
Kínos ügyek szorításában Magyar Péter
Hatósági vizsgálat indul Magyar Péter ügyében? Fotó: Hatlaczki Balazs

A történtek után továbbra is megválaszolatlan kérdés, hogy ki vállalja a politikai felelősséget a hibás adatbázis közzétételéért, és miért kellett a levéltári feldolgozást a Tisza politikai vállalásának határidejéhez igazítani.

Varga Judit megszólalása újabb kellemetlen frontot nyitott

A hét másik jelentős fordulata november 11-én, szerdán következett be, amikor Varga Judit volt igazságügyi miniszter megjelent az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtt.

A volt tárcavezető a meghallgatáson részletesen beszélt a Magyar Péterrel való korábbi kapcsolatáról és a Schadl–Völner-ügyhöz kapcsolódó hangfelvétel körülményeiről. Állítása szerint 

volt férje másfél éven keresztül fenyegette őt a titokban készített felvétellel, amelyet a válásuk idején nyomásgyakorlásra használt. 

Varga Judit azt is elmondta, hogy Magyar Péter feljelentéssel és börtönnel fenyegette.

Magyar Péter még aznap reagált és áldozati pózba vágta magát. Azt írta, hogy nem haragszik volt feleségére, és hálás a közös múltért, valamint három gyermekükért. A bejegyzéséhez azonban a tartásdíjról is kommentárt fűzött, azt állítva, hogy a közös gyermekfelügyelet és a heti váltott nevelés ellenére havonta 600 ezer forintot fizet Varga Juditnak.

A volt igazságügyi miniszter erre a miniszterelnök által korábban sokat használt fordulattal reagált

Nem hinném...

A vita a következő napon is folytatódott, amikor Magyar Péter átutalási bizonylatokat tett közzé. Varga Judit erre azt kérte, hogy a miniszterelnök mutassa be a júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi utalásokat is. Lapunk a tartásdíjvita újabb fordulatáról is beszámolt.

A személyes konfliktus pénteken sem csitult. Varga Judit egy korábbi képernyőfotót tett közzé, amelyből az derült ki, hogy Magyar Péter 2023-ban még az Isztambuli Egyezmény ratifikációját ellenző kormányzati álláspontot képviselte, és az akkori bejegyzés megfogalmazásában is szerepet vállalt.

Ez különösen kellemetlen előzménye lett a miniszterelnök következő nagy bejelentésének.

Egy újabb nagy bejelentés érkezett Dublinból

A Varga Judit-meghallgatást követő napon, november 12-én Magyar Péter ugyanis átfogó nővédelmi intézkedéscsomagot jelentett be Dublinból.

A kormányfő közlése szerint kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, szigorítják a kapcsolati erőszakkal összefüggő szabályokat, módosítják a szívhangrendeletet, önálló bűncselekményként szabályozzák az intim felvételekkel való visszaélést, valamint megszüntetik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.

A bejelentés időzítése rögtön politikai vitát váltott ki. A KDNP szerint a miniszterelnök a Varga Judit által elmondottak után próbálta a nővédelem témáját a közbeszéd középpontjába állítani, 

az egyezmény ratifikációjának kezdeményezését pedig kifejezetten figyelemelterelésnek nevezték.

Török Gábor politikai elemző szintén felvetette, hogy a szerdai események után a kormányfő környezetében úgy ítélhették meg: gyors és hatékony kommunikációs válaszra van szükség.

Magyar Péter pénteken a Kossuth Rádióban már performansznak nevezte volt felesége bizottsági meghallgatását, és azt mondta, ha ez kellett ahhoz, hogy felgyorsítsák a nők elleni erőszak visszaszorítását, akkor megérte.

A bejelentésről és annak politikai fogadtatásáról szóló cikkünkben már részletesen bemutattuk a KDNP kritikáját. 

Feljelentések és újabb hatósági ügyek

A hét végére a Varga Judit által elmondottaknak már büntetőjogi következményei is lehetnek. 

Ékes Ilona, a Fidesz női tagozatának alapítója feljelentést tett Magyar Péter ellen zsarolás és kapcsolati erőszak gyanúja miatt. Korábban ifjabb Tényi István is a hatóságokhoz fordult hasonló gyanúval.

A feljelentések önmagukban természetesen nem bizonyítják az állítások igazságát, a hatóságok feladata lesz annak vizsgálata, hogy fennáll-e bűncselekmény gyanúja.

 Az ügy azonban újabb kellemetlen kérdéseket helyezett a miniszterelnök politikai és személyes múltjával kapcsolatban a nyilvánosság elé.

A kormány kommunikációjában közben egy másik hatósági ügy is hangsúlyossá vált. A NAV egy több milliárd forintos költségvetési csalási ügyben indított eljárást, amelyben őrizetbe vették Bolcsik Zoltán volt rendészeti államtitkár fiát, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását.

 Magyar Péter az akciót Pintér Sándor korábbi belügyminiszter környezetéhez kötötte. A fejlemény különösen azért kapott politikai hangsúlyt, mert ugyanazon a napon Varga Judit meghallgatásán a miniszterelnökkel szemben súlyos állítások hangzottak el.

 

Pénteken újabb fejlemény érkezett a Seszták Miklóshoz kapcsolódó büntetőeljárásban is. Az NVVH tájékoztatása szerint országszerte több helyszínen mintegy hatmilliárd forint készpénzt találtak, amelyet részben erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, valamint ingatlanokban rejtettek el. 

A pénzt, amely tárgyi bizonyíték lehet, nem sokkal később be is fizették a Magyar Államkincstárba. 

Magyar Péter meghallgatását is kezdeményezték

A szombat reggel újabb politikai fordulatot hozott: a Fidesz-frakció kezdeményezte Magyar Péter meghallgatását a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságban. A képviselőcsoport a miniszterelnök által indított ügyészségi és bírósági eljárások iratainak, jegyzőkönyveinek és tanúvallomásainak bekérését is szorgalmazták.

A kezdeményezés indoklása szerint Varga Judit meghallgatásán olyan körülmények merültek fel, amelyek alapján Magyar Péter az általa készített hangfelvétellel kapcsolatos eljárásokban a nyilvános kijelentéseitől eltérő tartalmú nyilatkozatokat tehetett.

Magyar Péter nem sokkal később ironikus bejegyzésben reagált a kezdeményezésre, azt írva, hogy a Fidesz előző nap megszűnt létezni.

Új témák, régi kérdések

A hét eseményeit egymás mellé helyezve jól látható, hogy Magyar Péternek egyszerre több, egymástól eltérő természetű ügyben kellett reagálnia. 

Az ügynökakták körüli szakmai és politikai felelősség kérdése, Varga Judit személyes vallomása, a tartásdíj körüli vita, az Isztambuli Egyezmény bejelentése, majd a feljelentések mind újabb konfliktusokat hoztak. A kommunikációs reakciók gyorsasága különösen a nővédelmi intézkedéscsomag esetében szembetűnő.

 A volt igazságügyi miniszter szerdai meghallgatását csütörtökön már egy nagyszabású, társadalompolitikai jelentőségű bejelentés követte. Nem bizonyítható, hogy a csomag időzítésének elsődleges célja a Varga Judit által elmondottak háttérbe szorítása volt, a politikai elemzői és pártpolitikai reakciók azonban ezt a lehetőséget is felvetették.

Az viszont kétségtelen, hogy a hét során a kormány és a miniszterelnök környezetében sorra kerültek elő új kommunikációs témák, miközben több korábbi ügyben továbbra sem született megnyugtató válasz.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: Facebook/ Péter Magyar)

miniszterelnökdublintisza pártvarga juditfideszMagyar PéterSzóljon hozzá!

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