A baloldalon is élcelődnek Fekete-Győr alkalmatlanságán

A Momentum maradék tekintélyét is elvesztheti a szövetségesei előtt

Fekete-Győr Andrásnak a legutóbbi interjújában mutatott leszereplésén élcelődött több baloldali újságíró a 444.hu podcastjában. Egyebek mellett „dermesztően hülyének” nevezték a Momentum-elnököt. A lapunk által megkérdezett elemzők úgy vélték, Fekete-Győr hiányosságai részben annak tudhatók be, hogy számos párttársával ellentétben nem szerzett közigazgatási tapasztalatot, s még csak meg sem mérette magát az önkormányzati, vagy az EP-voksoláson, hogy választott tisztségben próbáljon helytállni.

Még a baloldalon is nevetség tárgyává vált Fekete-Győr András Momentum-elnök, a Partizánnak nemrégiben adott, meglehetősen kínosra sikerült interjúja kapcsán.

– Az emberi szervezet természetes védekezése Fekete-Győr interjúja ellen, hogy nem hallgatja azt meg – fogalmazott Bede Márton újságíró a 444.hu múlt vasárnapi podcastjában,

amelyben Uj Péterrel, a portál főszerkesztőjével, illetve Winkler Róbert műsorvezetővel a baloldali összeborulás egyik miniszterelnök-jelöltjének kínos leszereplésére is kitértek.

Winkler Róbert ironikusan arról beszélt, hogy egy napnak legalább hatvan-hetven órából kellene állnia ahhoz, hogy végignézze az ominózus felvételt, ezért megkérte egy „négerét”, hogy tekintse meg azt helyette, és számoljon be neki az interjú tartalmáról. Szavai szerint a „néger” döbbenten tapasztalta, hogy Fekete-Győr „dermesztően hülye”,

mivel még azt sem tudja, mi a különbség az atomerőmű és a napelempark között. – Ráadásul Marci (Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője – a szerk.) azzal szívatta Fekete-Győrt, hogy utóbbi egy korábbi élő műsorban nem ismerte el, hogy ezt nem tudta, és még folyamatosan hazudott is – fogalmazott Winkler.

– A balliberális buborék keretein belül gondolkodó Fekete-Győr András nem a „legélesebb kés a fiókban”, kijelentései kiáltóan nincsenek viszonyban a gyakorlattal.

Ennek részben az az oka, hogy – számos párttársával ellentétben – máig nem szerzett közigazgatási tapasztalatot. Hibát követett el azzal, hogy 2019-ben nem ment be a Fővárosi Közgyűlésbe, vagy nem mérette meg magát egy európai parlamenti mandátumért – erről már Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója beszélt lapunknak. Szavai szerint az interjúnak adott figyelemfelkeltő cím (Mesterházy Attila = Fidesz) is részben azt a célt szolgálja, hogy elvonja a figyelmet a Momentum elnökének említett hiányosságairól. A politológus azt is megjegyezte:

bár Fekete-Győr az interjúban igyekezett valamelyest elhatárolódni a baloldali összeborulást vezető Gyurcsány Ferenctől, ám ez még az állítólagos korábbi Fidesz-szimpátiájának felemlegetésével sem sikerült a lila vezérnek, hiszen még arra sem volt képes világos választ adni, hogy például mit gondol az őszödi beszédről vagy hogy mit jelent szerinte az egyesült ellenzék.

– Gulyás Márton nem az a műsorvezető, aki kiszolgálja az éppen aktuális partnerét, erre azért kellett számítania Fekete-Győr Andrásnak, ha készült az interjúra – jelentette ki a Magyar Nemzet kérdésére Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki mindazonáltal úgy vélte, hogy megbocsátható, sőt elfogadható a Momentum-vezérnek az interjú során mutatott „őszinte”, „önmagát felvállaló” stílusa, amely a szokottnál „reflexívebbre”, „studírozósabbra” sikerült.

Annak kapcsán, hogy Fekete-Győr Mesterházy Attilát „vamzernek”, árulónak nevezte, Horn Gábor úgy fogalmazott: „meglett, sok mindent megélt emberként szeretek tartózkodni attól, hogy bizonyítékok nélkül állítsak bármit is, de hát különbözőek vagyunk”.

Az interjú Mesterházyval kapcsolatos részét Deák Dániel is kiemelte a lapunknak adott elemzésében. Szavai szerint a politikus az MSZP utolsó olyan elnöke volt, akinek neve ismert volt a széles nyilvánosság előtt. – Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt is volt korábban, s azzal, hogy Fekete-Győr őt vádolja, saját potenciális szavazóikat bizonytalaníthatja el – fogalmazott a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Hozzátette:

az is ronthatja a szivárványkoalíció esélyeit, hogy Tóth Csaba személyében szintén egy szövetséges baloldali párt, az MSZP megválasztott képviselőjét vádolta korrupcióval a Momentum-vezér.

Deák Dániel összegzése szerint Fekete-Győr Andrásnak a baloldali pártok közötti tárgyalásokon eddig sem erős pozíciói az interjút követően tovább romolhatnak, s még a maradék tekintélye is elveszhet, a Momentum pedig még az eddigieknél is nehezebben tudja majd érvényesíteni az érdekeit.