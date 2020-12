A kormány felfüggeszti a kijárási korlátozást szentestére

Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kormány felfüggeszti a kijárási tilalmat szentestére, a magánrendezvényekre is érvényes tízfős korlátot fenntartja a kabinet, ám ebbe nem számítanak bele a 14 év alatti gyermekek. A kijárási korlátozás felfüggesztésének időtartama december 24-től 25-én reggelig tart.

Kiss azt is bejelentette, hogy a Nagy-Britanniából érkező repülőgépek leszállását megtiltják, ez vonatkozik személyi és privát repülőgépekre, a teherszállítás továbbra is akadálymentes.

Kiss Róbert alezredes arról is tájékoztatott, hogy az elmaradt kötelező maszkviselés vétsége miatt egy tiszadobi gazdaboltot hét napra bezáratott a rendőrség, mert az ott dolgozók többszöri figyelmeztetés ellenére sem voltak hajlandóak maszkot viselni.

Ezen felül a hétvégén a rendőrök több mint 49 ezer helyszíni ellenőrzést végeztek a házi karantén alatt álló személyeknél, 1400 személlyel szemben intézkedtek, közülük 78 személy kutyasétáltatás közbeni szabálysértést követett el. Továbbá 471 alkalommal intézkedett a rendőrség a korridorokon belüli szabálysértések miatt.

Müller Cecília országos tiszti főorvos figyelmeztetett, hogy a járvány továbbra is veszélyt jelent. A szakember elmondta, hogy a kijárási korlátozás ideiglenes feloldása olyan lehetőség, amelyet csak óvatosan szabad igénybe venni, a biztonságra nagyon kell ügyelni. Amennyiben fertőző beteg van a családban, be kell tartani az előírásokat. Fontos, hogy ez a lehetőség ne tegyen senkit óvatlanná, ne veszélyeztessük a súlyos, többfajta megbetegedésben szenvedőket, a szülőkre és nagyszülőkre figyeljünk oda.

A tiszti főorvos elmondta: a járvány egyre erőteljesebben sújt le a szomszédos országokban, és számolni kell azzal, hogy a járvány vége nem a közeljövőben fog eljönni, a vakcina azonban egy újabb szakaszt nyit annak kezelésében.

Müller Cecília az elmúlt huszonnégy óra járványügyi adatait ismertetve elmondta, bizonyos csökkenés tapasztalható néhány napja, tehát kijelenthető, hogy a járvány Magyarországon plató fázisba érkezett. 2141 fővel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, azonban az aktív fertőzöttek száma 3561 fővel csökkent. Hangsúlyozta, figyelembe kell venni, hogy a kórházban kezelt betegek száma 7097 fő, vagyis továbbra is magas, közülük 517-en lélegeztetésre szorulnak. A laboratóriumi vizsgálatok meghaladták a két és fél milliót, amelyek egy része PCR, más része antigén. 187 beteg hunyt el az elmúlt napon, akik között vannak fiatalok is.

A tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a mai napon ülésezik az Európai Gyógyszerügynökség és remélhetőleg engedélyezni fogja a Pfizer–BioNTech-vakcinát. A tiszti főorvos reményét fejezte ki, hogy ma közlemény születhet az EU döntését illetően. Amennyiben ez megtörténik, néhány napon belül Magyarország is megkaphatja az engedélyt és megkezdődhet az oltás. Az Európai Unió tagállamaiban mindenképp az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott állásfoglalás lesz az irányadó.

Az oltással kapcsolatban Müller Cecília kiemelte, hogy mindenkinek lehetősége lesz tájékozódni a vakcináról, mielőtt döntést hozna. Az alkalmazási előirat fogja tartalmazni a pontos adatokat az oltó orvosoknak, az egészségügyi szolgáltatónak, valamint azoknak, akik szeretnék beoltatni magukat. Benne lesznek azok az információk is, amelyek esetlegesen ellenjavallják az oltás beadását. A részletes tájékoztatást követően fognak tudni dönteni az igénylők, hogy éljenek-e a lehetőséggel. Az oltás beadására kijelölt első hely a Dél-pesti Centrumkórház, amelyhez később fog csatlakozni további 25 telephely.

Legelőször az egészségügyi dolgozók oltathatják be magukat, mivel ők azok, akik a frontvonalban dolgoznak. A tiszti főorvos elmondta, hogy a kórházakat megkeresték, hogy felmérjék a dolgozói igényeket, várhatóan hamarosan megérkezik a visszajelzés is.

A vakcina kezelése, tárolása, önmagában a logisztikája is nagy kihívást jelent. Müller Cecília emlékeztetett, hogy az oltóanyagok esetében megszokott feltételektől eltérő kezelésre kell felkészülni, amelyhez ugyanakkor a tárgyi feltételek már adottak.

Az első szállítmányban jelképes mennyiség érkezik, amely ötezer fő beoltására lesz elég. Három hét múlva ezt meg kell ismételni a teljes immunitás kialakításához. A védettség állapota a második oltást követő nagyjából egy hét múlva alakul ki. Ettől függetlenül a járványhelyzet még fennáll, tehát a járványügyi éberséget fokozottan és változatlan fent kell tartanunk.

Idén is várnak további vakcinát, utána pedig folyamatos beszállítást. Ha az egészségügyi dolgozókat beoltották, utána a szociális intézmények dolgozói, ápolói, a krónikus betegek, majd a különböző betegségcsoportok felé haladva fog megtörténni a beoltás. Müller Cecília hangsúlyozta, sorban jönnek mindazok, akik az ország működésénél fogva fontosak, valamint a betegségi kockázatuknál fogva kiemelt fontosságú a beoltásuk.

A tiszti főorvos hangsúlyozta, nincs olyan oltóanyag a világon, amely száz százalékos védelmet nyújtana. Az egyéni immunválasz is változatos lehet. Azonban minél többen oltatják be magukat, annál nagyobb védelmet fog élvezni az oltott személy és környezete is. Hatvan százalékos átoltottság esetén válhat jelentősen lassabbá a járvány.

Reagálva a hírekre, miszerint új mutációja jelent meg a koronavírusnak, a tiszti főorvos elmondta, éppen ez volt az oka, hogy az egyes országok lezárták határaikat. A vírus egyik fertőzőképesebb mutációja Nagy-Britannia déli részében jelent meg, melynek következtében a magyar kormány is úgy döntött, hogy a Nagy-Britanniából érkező repülők fogadását felfüggeszti, a tiltás érvényes az üzleti utakra is.

A vírus változásai és mutálódásai a vírus természetéből fakad – világított rá Müller Cecília. Kifejtette: a magyarországi koronavírus-változatok vizsgálatai nem mutattak ki olyan mutációt, mint ami most Nagy-Britanniában megjelent. Éppen ezért fontos a megelőzés és a vírus behurcolásának kizárása. A vírus változásainak követése teszi lehetővé, hogy idejében észleljék a mutációk megjelenését. A kutatók leírták, hogy ez a vírusvariáns a kifejlesztett oltóanyagok hatásosságát nem befolyásolja a jelenlegi tudásunk alapján.

Müller Cecília hangsúlyozta, mindenkit bátorít arra, hogy éljen az oltás nyújtotta védelem lehetőségére, amely lehetőséget nyújt arra, hogy kitörjünk a pandémiából.

– Soha nem zárható ki, hogy egy vírus bejusson az országba. Éppen ezért született a döntés – sok más országgal összhangban –, hogy Magyarország is felfüggeszti a Nagy-Britanniából érkező repülőforgalmat – válaszolta azon újságírói kérdésre az országos tiszti főorvos, hogy mekkora eséllyel juthat be Magyarországra a koronavírus nagy-britanniai mutációja. Hozzátette: itthon még nem észlelték ezen változatot, és azon vannak, hogy megakadályozzák az itthoni terjedését.

A szigetországi Covid–19-variánssal kapcsolatban a tiszti főorvos úgy tájékoztatott, az kétszer annyira fertőző, mint azok a variánsok, amelyek eddig terjedtek. – Míg egy beteg két-három másik embert tud megfertőzni az általunk ismert vírusváltozatnál, az új mutáció ennek a dupláját képes produkálni – mutatott rá, hozzátéve, hogy a kutatók szerint elsősorban a fiatalok között terjed, ugyanakkor az általa okozott Covid–19 nem súlyosabb lezajlású, mint az eddig ismert változatok esetében. Ezt a mutációt a fertőzőképesség megnövekedése teszi igazán veszélyessé.

Müller Cecília kérdésre kifejtette: az egészségügyi dolgozók után az idősotthonok lakóit szeretnék beoltatni, hiszen a kockázat esetükben magasabb. Az oltás esetükben is önkéntes lesz.