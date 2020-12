A referenciája is hamisított lehetett a buszos kamucégnek

Nem volt érvényes pontja a Karácsonyék által megbízott társaság pályázatának

A Karácsony Gergely vezette főváros szerint minden rendben volt a BKV botrányos buszbérlési tenderével, ráadásul a kormányt hibáztatják, amiért szerintük nem elég szigorú a közbeszerzési törvény. Közben a tendert megnyerő kamucég szakmai ajánlatából az derül ki, hogy még csak nem is a részükre kiállított referenciával pályáztak. A következő napokban lapunk cikksorozatban számol be az offshore hátterű vállalat pályázatának és működésének filmszatírába illő részleteiről.

A BKV mutyigyanús buszbérlési tenderéről napvilágot látott újabb részletekből az derül ki, hogy a közbeszerzést megnyerő CR-Facilities Zrt. ellentmondásoktól hemzsegő ajánlatának nemhogy szakmailag értékelhető része nem volt, hanem számos adatot egyszerűen hasraütésszerűen írtak be. A BKV buszbérlési tenderén vesztes Truck-Trailer and Parts Haszongépjármű- és Alkatrész-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (TT&P) kikérte a CR-Facilities szakmai ajánlatának iratait, amelyek alátámasztják a győztes pályázat érvényességével kapcsolatos kételyeket. Az iratokból egyebek mellett az derült ki, hogy még a referencia sem volt valódi. Azt ugyanis a Volvo Austria GmbH meghatalmazottjaként Walter Punz írta alá, a dokumentációból azonban hiányzott Punz meghatalmazása. Ráadásul az árbevételi és referencianyilatkozaton két külön jogi személy cégszerű aláírása szerepelt.

Ennek az lehet a magyarázata – amint azt a TT&P kinyomozta –, hogy a CR-Facilities egyszerűen egy olyan referenciát mutatott be sajátjaként, amely nem is neki szólt. A Volvo Austria GmbH ugyanis egy svájci cégnek állította ki azt. Ráadásul a dokumentum szerint a svájci vállalat nem is bérelte, hanem megvásárolta a buszokat. A referenciában még az is olvasható, hogy a svájci cég felé „a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt”, aminek ellentmond, hogy az alpesi vállalat 2018-as éves jelentésében egyértelműen jelezte, hogy szükség volt a buszok cseréjére azok kimagasló mértékű és nem megfelelő meghibásodása miatt. A TT&P is jelezte, hogy hamis adatszolgáltatás/nyilatkozattétel miatt ki kellett volna zárni a céget.

Korábban a Hír TV Informátor című műsora arról számolt be, hogy a CR-Facilitiesnek nincsenek saját buszai, és a pályázaton az általa legyőzött cégtől vásárolnák meg az ajánlatában szereplő járműveket. Kiderítették, hogy a székesfehérvári székhelyű TT&P telephelyén találhatók azok a buszok, amelyekkel az első helyezett nyert, ám azok elképesztő módon a tenderen vesztes cég tulajdonát képezik, s a CR-Facilities tőlük akarta megvásárolni a járműveket. Ez most bebizonyosodott a TT&P által kikért dokumentumok alapján: mint kiderült, a nyertes cég szakmai ajánlatának hiánypótlásában, a szakmai bemutatás céljából a TT&P tulajdonát képező autóbuszt használt fel a székesfehérvári vállalat tudta nélkül, ami súlyosan sérti a verseny tisztaságát, ezért a versenytilalmi szabályok megsértése miatt is vizsgálandó.

Lapunknak arra a kérdésére, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros indít-e vizsgálatot a már lassan a filmszatírákat idéző buszbérlési tenderrel kapcsolatban, a főpolgármesteri hivatal sajtóosztálya azt az elképesztő választ adta, hogy a „BKV felügyelőbizottsága megvizsgálta a beszerzést, és semmilyen jogszabálysértést nem tártak fel, a procedúra a közbeszerzési törvénynek megfelelően történt”. Bár józan paraszti ésszel is egyértelműek a tendernyertes kamucéggel kapcsolatos hiányosságok és szabálytalanságok, Karácsonyék ezekben semmilyen problémát nem látnak, hiszen arra hivatkoztak, hogy „a törvényben megszabott feltételeknél szigorúbb előírás amúgy sem támasztható, mert az versenykorlátozás miatt jogszabálysértés lenne”. Túl azon, hogy álláspontjuk szerint a jelenlegi jogszabályi környezet nem alkalmas az CR-Facilitieshez hasonló kamucégek és hevenyészett álajánlatok kiszűrésére, szokás szerint ismét a kormányt hibáztatták. Mint írták, „az eset ugyanakkor rávilágított arra, hogy a jelenlegi kormánytöbbség által módosított közbeszerzési törvény nem kellően szigorú az offshore jellegű cégeknek az eljárásokból történő kizárása kapcsán, így a főváros és cégei a továbbiakban a törvényinél szigorúbb szabályok szerint bonyolítja a közbeszerzéseit”. Hozzátették, hogy „az említett közbeszerzés során egyébként a legkedvezőbb ár nyert, a törvény szerint az alvállalkozót győztesnek kellett kihirdetni, ezután azonban visszalépett”, s szerintük az adófizetőket így nem érhette kár.

Nokiás doboz újratöltve – értékelte tömören a busztenderes mutyit Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, a parlamenti napirend előtti vitában, a Demszky Gábor és Hagyó Miklós neve által fémjelzett, korábbi szabad demokrata–szocialista városvezetés korrupciós ügyeire utalva. A politikus azt is hangsúlyozta, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosban tudták, hogy zavaros a nyertes cég, mégis megkötötték vele a szerződést, majd megpróbáltak ezt letagadni. – Ha tisztább viszonyokat szeretnének a közéletben, mielőbb tisztázzák ezt az ügyet! – szólította fel az ellenzéket Dömötör Csaba. Korábban Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott lapunknak: „ha Karácsony Gergely továbbra is sunyít, és elutasít minden érdemi vizsgálatot a botrányos buszbérlési tender ügyében, akkor nem lehet más következtetésre jutni, mint hogy a főpolgármester is tevékeny részese ennek a botrányos ügynek”.

Mint arról beszámoltunk, a CR-Facilities egy frissen alapított, referenciák és jogelőd nélküli vállalat, egyetlen munkatárssal bejegyezve. Több, offshore hátterű cég hozta létre, amelyeken keresztül Leisztinger Tamás nagyvállalkozó érdekkörébe tartozik. Leisztinger Tamás Tüttő Kata MSZP-s városüzemeltetési főpolgármester-helyettes korábbi élettársa.