Az Európai Parlament elfogadta a Magyarországot elítélő határozatot

Az ellenzék képviselői – a Jobbik politikusa, Gyöngyösi Márton kivételével – valamennyien megszavazták a határozatot. Az uniós parlament szerint a törvény sérti az uniós értékeket és jogszabályokat. A zöld jelzést kapó, a megszokottnál is csípősebb hangvételű szövegben a balliberális többségű testület többek között követeli, hogy

Az elfogadott, egyértelműen pénzmegvonással fenyegető állásfoglalásnak nincs rövid távú, konkrét jogi következménye,

Parliament “condemns in the strongest possible terms” the recent anti-LGBTIQ legislation and denounces the dismantling of democracy and the rule of law in Hungary. Press release → https://t.co/RwcW2kcsgo pic.twitter.com/mGcGKwhUDE

— European Parliament (@Europarl_EN) July 8, 2021