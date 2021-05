Fontos változásokat jelentett be Gulyás Gergely

A pünkösdi hétvégén érhetjük el az ötmillió beoltottat, ezért pénteken az újraindítás újabb lépéseiről születhet döntés – mondta csütörtökön a Kormányinfón Gulyás Gergely, és bejelentette, hogy jövő héten keddtől megszűnik az ingyenes parkolás lehetősége. A Miniszterelnökséget vezető minszter kijelentette, hogy legyőztük a harmadik hullámot, de a vírus továbbra is fertőz, ezért mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát. a tárcavezető arról is beszélt, hogy egy-két nappal a regisztráció után ma már bármilyen vakcinára lehet időpontot foglalni.

– Várhatóan a pünkösdi hétvégén elérjük az ötmillió beoltottat – mondta csütörtökön a Kormányinfón Gulyás Gergely, és hozzátette, hogy 4 milló 829 ezer ember már megkapta az első oltást, és 2 millió 800 ezren már a második adag vakcinát is megkapták.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy

sikerült legyőzni a harmadik hullámot az oltásnak köszönhetően, de a vírus továbbra is fertőz, ezért mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát. Mint ismertette: egy-két nappal a regisztráció után ma már bármilyen vakcinára lehet időpontot foglalni.

– Sinopharmból van bőven, Szputnyikból mintegy hatvanezer adag áll rendelkezésre, Pfizerből kétszáznegyvenezer adagra lehet jelentkezni, és AstraZeneca-vakcinából is van még – tette hozzá a tárcavezető, majd emlékeztetett, hogy a kormány a korlátozó intézkedések feloldását a beadott oltások mennyiségéhez kötötte.

Megszűnik az ingyenes parkolás

A miniszter bejelentette: miután a pünkösdi hétvégén elérjük az ötmillió beoltottat, új intézkedések lépnek hatályba. Ennek megfelelően az ingyenes parkolás jövő hét keddtől megszűnik.

A kormány arról is döntött, hogy a hitelmoratóriummal kapcsolatos vitában nem tudja a bankok álláspontját támogatni, így azt augusztus 31-ig a jelenlegi szabályok szerint fogják meghosszabbítani.

Gulyás Gergely továbbá közölte:

Magyarország a brüsszeli vakcinabeszerzés következő fejezetében nem kíván részt venni. 2022 végéig hazánk több mint tízmillió adag vakcinát rendelt, az oltási program ötmillió beoltott fölött le fog lassulni, az optimista becslések szerint öt és fél vagy hatmillió oltásig sikerül eljutni.

Ehhez képest az országnak több mint tízmillió nyugati vakcina áll rendelkezésére, így ha ősszel szükséges egy újabb dózis felvétele, akkor keleti és nyugati vakcina is bőségesen rendelkezésre áll majd.

Európa-bajnokok vagyunk oltásban

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a kormány döntött a rendkívüli jogrend meghosszabbításáról is, amely legkésőbb a parlament őszi ülésszakát követő 15 napig állhat fenn. – Csak addig fogjuk fenntartani, amíg arra szükség van – szögezte le.

Kitért arra is, hogy Európában még nem érte el az oltottság a magyar szintet, vagyis oltásban Európa-bajnokok vagyunk.

A vírus indiai mutánsa hazánkban még nem jelent meg, de ennek megjelenése potenciális veszélyforrás, ezért továbbra is mindenkit arra biztatnak, hogy éljenek a védőoltás lehetőségével.

Lapunk kérdésére válaszolva a miniszter elmondta, Magyarországon a választók döntik el, hogy ki kerüljön hatalomra, de ha esetleg Gyurcsány Ferenc és társai térnek vissza, akkor is világos szabályai vannak az alkotmány és a törvények betartásának.

– A másik oldalon – különösen Gyurcsány köreiben – sokan vannak, akik nem kívánják betartani a jogszabályokat, pedig az alkotmányos rendet csak törvényes keretek között lehet módosítani.

– Magyarországon kormányozni lehet egyszerű többséggel is, de az alaptörvény és a sarkalatos törvények megváltoztatásához kétharmados többségre van szükség – ismertette.

Érdemben szigorítják a pedofíliára vonatkozó szabályokat

A Magyar Nemzet másik kérdésére válaszolva kifejtette, Kocsis Máté hamarosan benyújtja a parlamentnek a pedofília és gyermekpornográfia áldozatait védő szabályozást szigorító törvényjavaslatot. – Ezt a Fidesz elnöksége már megtárgyalta és támogatta – jelezte Gulyás Gergely. Mint kifejtette, a törvényjavaslat értelmében szigorodnak a büntetési tételek és az elévülési szabályok is, ezenkívül az új szabály a megelőzés és a bűnüldözés szempontjából is szélesebb lehetőséget biztosít majd a hatóságoknak.

Arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester megszüntette a Budapestinfót, miközben azt hangoztatja, mennyire fontos a sajtónyilvánosság,

Gulyás Gergely közölte: a főpolgármester magyarul is csak a balliberális oldal újságíróinak tud és akar válaszolni.

Kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy ötmillió magyar állampolgár beoltása azt jelenti, hogy a 18 év feletti lakosság több mint hatvan százaléka védve van a vírus ellen. – Talán sikerül elérni az öt és fél millió beoltottat, és esetleg talán a hatmilliót is elérhetjük, de nem tudjuk előre, hogy ez tényleg így lesz-e, ezért az intézkedések feloldásának az átoltottsághoz kötött szakasza ötmillió oltás után lezárul. Ezt követően a fertőzési adatokat kell majd vizsgálni ahhoz, hogy a további enyhítések és a védettségi igazolvány eltörlése szóba kerülhessen – magyarázta.

A miniszter beszélt arról, hogy

a kormány folyamatosan tárgyal a környező országokkal arról, hogy az államok kölcsönösen elfogadják egymás védettségi igazolványait. Mint mondta, bár van szó európai zöldkártyáról, de az átoltottság tekintetében Európa többi országa még nem tart ott, mint hazánk.

Ezért egyelőre nincs olyan szisztéma ma Európában, ami egységesen biztosítaná a szabad utazást. Ennek a jogi szabályozását még nem alakították ki.

Nincs döntés a nyelvvizsga-amnesztiáról

A tárcavezető hangsúlyozta: lesz szuperkórház, amelynek előkészítési munkálatai gőzerővel zajlanak. Hozzátette: remélik, hogy a tervek még idén elkészülnek, és ezt követően engedélyezett kiviteli tervekkel folytatódhat a beruházás.

Arról, hogy 2021-ben is lesz-e nyelvvizsga-amnesztia, a miniszter úgy fogalmazott: a rendkívüli helyzetre való tekintettel egyszer született ilyen döntés, de

ha a főpolgármesterséghez és a főpolgármesternek nem kellett nyelvvizsga a diplomához, akkor másnak miért ne tegyük ezt lehetővé?

Véleménye szerint jogos a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának a kérése, hogy ne legyen kötelező a diplomához a nyelvvizsga. Hangsúlyozta, megfontolandó a javaslat, de erről egyelőre még nem döntött a kormány.

Újságírói felvetésre Gulyás Gergely rámutatott: a Demokratikus Koalíció nem demokratikus, sőt a diktatórikus gondolkodás sem áll távol tőle. A miniszter felidézte, hogy 2006 őszén, a baloldali vezetés idején válogatás nélkül, példátlan brutalitással léptek fel teljesen ártatlan állampolgárokkal szemben, ez pedig Apró Antal és Biszku Béla gondolkodásmódja, de „az baj, hogy a DK-nak és Gyurcsány Ferenc feleségének ez még nem esett le”. Nem adómentessé kell tenni a minimálbért, hanem emelni Egy másik kérdés kapcsán elmondta azt is, hogy a Fudan Egyetem ügyét Karácsony Gergely főpolgármester a saját nyelvtudásával kapcsolatos botrány elé tartandó fügefalevélként használja. – A Fudan Egyetem ügye nem a legfontosabb ügy a kormánynak egy válsághelyzetben, a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása idején – húzta alá, emlékeztetve: a baloldalon belül vannak viták a kérdésben, hiszen 2007-ben Pekingben épp Gyurcsány Ferenc tett javaslatot a szorosabb kínai–magyar felsőoktatási együttműködésre. – A kormány megállapodást kötött korábban a fővárossal. A kollégiumi helyek, amiket ígértünk a Budapest Diákvárosban, meglesznek. A Fudan előkészületei zajlanak, de még ez is hosszabb idő, van bőven idő tisztázni a részleteket – tette hozzá. A minimálbér adómentessé tételét érintő kérdésre a tárcavezető azt hangoztatta: az a kormány, amelyik korábban adómentességét ígért, nem emelte a minimálbért, és tönkretette az országot. – A baloldal kormányzása idején nyolc év alatt 23 ezer forinttal emelkedett a minimálbért. 2010 óta viszont 73 ezerről 170 ezer forint körülire változott az összeg – emlékeztetett. Hozzátette: nem adómentessé kell tenni a minimálbért, hanem emelni. Egy másik kérdésre válaszolva megjegyezte: a kormány nyitott az orvosi kamarával való egyeztetésre az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt illetően. Beszámolt továbbá arról is, hogy a kormány nem akar beavatkozni a zsidó közösségek közti vitába. – Az örökjáradék kérdésében olyan megállapodás született, hogy azt a pénzt, amit a kormány biztosít, a zsidó közösségek osszák el egymás közt, vagyis döntsék el ők, hogy milyen megoldás fogadható el számukra. Ebbe mi nem kívánunk beleszólni – fogalmazott a miniszter.

Azokba az országokba, ahová a magyarok kilencven százaléka utazik, biztosan lehet menni a magyar védettségi igazolvánnyal. A külügyminisztérium jelenleg azon dolgozik, hogy ez ne kilencven százalék legyen, hanem száz. Azzal kapcsolatban, hogy Kásler Miklós miniszter bejelentése nyomán egyéni elbírálás alapján állami támogatásban részesülhetnek a gerincvelő-izomsorvadásban (SMA) szenvedők, Gulyás Gergely azt mondta: az ilyen kérelmeket hatvan napon belül kell elbírálni. Már van is egy mezőkeresztesi kislány, aki az új szabályok alapján megkapta az engedélyt, az ő ellátását az állam térítésmentesen biztosítja. Jelenleg egyébként közel száz SMA-s beteg áll kezelés alatt hazánkban, közülük hetven gyermek. Pénteken dönthetnek a koncertekről Az iparűzési adóról a miniszter közölte: ha egy nagyobb beruházás érkezik valahova, akkor az a szerencsés, ha az iparűzési adóból nem csak az adott kistelepülés, hanem az egész térség részesül. Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a közönség előtt tartandó koncertek engedélyezéséről holnapi ülésén dönt az operatív törzs, és a kormány ebben is megengedőbb álláspontot képvisel. A 12 év alatti fiatalok oltásáról a miniszter úgy szólt: ilyen döntés nincs, a 12–16 közöttiek beoltásának a lehetőségét azonban Müller Cecília tiszti főorvos már mérlegeli, erre sor kerülhet. Kitért arra is, hogy önmagában az antitestvizsgálat nem mutatja ki, hogy az illető védett-e a koronavírussal szemben. – Minden itthon elérhető oltás védettséget ad – hangsúlyozta. A magyarok kétharmada idehaza nyaralna Arra a kérdésre, hogy van-e már a szervezőkkel végleges megállapodás a Budapestről induló Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny megtartásáról, közölte: nincs végleges megállapodás. Gulyás Gergely elmondta, hogy a körversenyben érintett megyei jogú városok vezetői levélben fordultak a miniszterelnökhöz, kérve azt, hogy a járvány miatt elmaradt verseny pótlására kerüljön sor. Elmondása szerint ez komoly reklám hazánknak, ezért próbálnak megegyezni a szervezőkkel, tehát nem kizárt, hogy 2022-ben lesz ilyen verseny, de egyelőre nincs megállapodás. A nyaralásokkal kapcsolatos felvetésekkel kapcsolatban Gulyás Gergely közölte: – Azt kérjük, hogy a hatályos szabályokat mindenki tartsa be. A turisztikai előrejelzésekből látszik, hogy a magyarok kétharmada belföldi nyaralást tervez. Tájékoztatása szerint a környező országok fertőzöttségi adatait egész nyáron rendszeresen publikálni fogják, mindenki látni fogja tehát, hogy az az ország, ahová az utazást tervezi, milyen mértékben fertőzött, de alapvetően azt lehet mondani, hogy aki be van oltva, az biztonságban van. Hozzátette: a legfontosabb nem az, hogy valaki ne menjen külföldre, hanem az, hogy oltassa be magát. Arra, hogy egy esetleges kormányváltás esetén a kormány által kinevezett kuratóriumi tagok hajlandóak lesznek-e lemondani mandátumukról az egyetemeket felügyelő alapítványoknál, a tárcavezető leszögezte: a kormány által kinevezett kuratóriumi tagok függetlenek, hiszen az egész felsőoktatási változtatás egyik legfontosabb része, hogy ezek a személyek sem a jobb, sem a baloldali kormányok által nem utasíthatók. Hozzátette: ennek értelmében mindenki egyénileg dönti el, hogy mikor mond le.

Gulyás Gergely azt is elmondta, az uniós helyreállítási csomag ratifikációjáról a tervek szerint jövő hét szerdán szavaz a Parlament.