Gyűlöletcunamit indított a baloldal Müller Cecília ellen

Ismét Müller Cecília került a balliberális médiumok célkeresztjébe. Ezúttal Hargitai Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöke köszörülte a nyelvét az országos tiszti főorvos személyén és munkásságán a Népszavában, összességében azt nehezményezve, hogy az emberek köszönetet mondanak Müller doktornő munkájáért. A 444.hu sem cáfolta meg magát: kapva kapott az alkalmon, hogy lefasisztázza a szakembert.

Már nem ez az első alkalom, hogy Müller Cecília személyét, munkásságát, vallásosságát, sőt kommunikációs stílusát kritizálják. Ezúttal Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke állította pellengérre a szakembert.

Hargitai a Népszavában közölt írásában azzal kezdte, hogy Müller azért olyan végtelenül engedelmes közreműködője a kormány „gyűlöletkommunikációjának”, mert jó keresztény, a kereszténység pedig előírja és díjazza az engedelmességet. Majd azon lamentált, hogy vajon hogyan csinált Orbán Viktor kvázi bólogató Jánost a szakemberből, és legfőképpen mivel győzte meg a „magyar nemzet Cecíliáját”, hogy legyen az egész „hadművelet arca”, persze csak az arca, nem az irányítója, hiszen az maga Orbán Viktor – fűzte hozzá.

A másik fő bűne: „osztozott a miniszterelnök aggodalmában, hogy a migránsok hozzák ránk a bajt”, továbbá „együtt vicsorgott” a kormányzattal azokra az iráni diákokra is, akiknél elsőként diagnosztizálták a koronavírust Magyarországon.

Az írás fontos eleme volt Müller Cecília röszkei látogatásának kigúnyolása is: „A tiszti főorvos asszony továbbra is ott küzd, ahol a legnagyobb szükség van rá: most a szerb határon akadályozza meg puszta kézzel, hogy azok a migránsok, akik az Adria partjáról egy alagúton keresztül jutottak el a magyar határhoz, vállukon egy ostromlétrával (…) nehogy a nyakunkra hozzák a második hullámot.”

De más ballibsi tollforgatókból is heves indulatot váltott ki Müller Cecília múlt heti sajtótájékoztatója, a 444.hu-s Bede Márton is nekiment Müllernek: „Remélem, senkit nem lep meg, hogy a nyunyókás nagymutter valójában a szó legszorosabb értelmében fasiszta” – írta.