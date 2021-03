Hivatalos: a Fidesz elhagyja az Európai Néppártot

Novák Katalin, a Fidesz külügyekért felelős alelnöke jelentette be csütörtökön, hogy a kormánypárt elhagyja az Európai Néppártot (EPP). A lépésre két héttel azután került sor, hogy a Fidesz a néppárt európai parlamenti frakciójából már kilépett. Az ernyőpárt főtitkárának, Antonio López-Istúriz White-nak címzett levélben a Fidesz kilépési szándékáról tájékoztatta az EPP elnökségét.

Novák Katalin Facebook posztjában úgy sorolja a szakítás melleti érveket:

Nem kellett sokat várni rá, hogy a pártcsalád lengyel elnöke, Donald Tusk reagáljon a hírre. A politikus a Twitteren úgy kommentálta a döntést: „A Fidesz elhagyta a kereszténydemokráciát. Lényegében már évekkel ezelőtt”

FIDESZ has left Christian Democracy. In truth, it left many years ago.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 18, 2021