Játszótér kerítésén hirdetik a meleglobbit Terézvárosban

A Pride-hónap alkalmából a Humen magazin plakátjai több budapesti kerületben is kikerültek

Játszótér kerítésén hirdetik a meleglobbit a VI. kerületben. Soproni Tamás balliberális polgármester nem lát ebben kivetnivalót, szerinte csak emberek fotóit rakták ki a Hunyadi térre.

Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere zokon vette, hogy több sajtóorgánum úgy vélte: a játszótérre nem való homoszexualitásra irányuló érzékenyítő plakát. A balliberális politikus úgy fogalmazott: emberekről készült fotókat raktak ki a Hunyadi térre.

Történetesen olyan közparkba kerültek ki a plakátok, ahol gyermekek játszanak.

Ezen kívül Ferencvárosban három helyre is kikerültek a Humen Média homofóbiaellenességet hirdető plakátjai. A polgármester nemcsak engedélyt adott a kiállításra, hanem meg is nyitotta azt.

Az „Én is ember vagyok” kampányban személyes történeteken keresztül mutatják be azt, milyen atrocitásokat kell átélniük az LMBTQ-társadalom tagjaként hazánkban. A Humen Online oldalán azt írják: mert a tetteinknek, szavainknak súlya van. És erről beszélni kell. Azt szeretnénk, ha elgondolkoznának az emberek az itt olvasható történeteken. Ezért is az a fő üzenete az egész kampánynak, hogy „Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy bánjanak veled.”

Természetesen a törekvéssel egyet lehet érteni, de az már vita tárgya, hogy van-e helye LMBTQ-témájú plakátoknak egy játszótér kerítésén. Van-e joga egy kerületi polgármesternek a szülők helyett dönteni, hogy mikor vezessék be gyermekeiket a szexualitás világába. Ahogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök mondta: „Magyarország a homoszexualitás tekintetében egy toleráns, türelmes ország. De van egy vörös vonal, amit nem lehet átlépni, és én ebben összegzem a véleményemet: hagyják békén a gyerekeinket.”

A tavalyi Pride-hónap alkalmából Soproni Tamás érdekes bejelentést tett: ezentúl bizony az azonos nemű pároknak is jár az ötvenezer forintos, úgynevezett jegyescsomag, és eme döntését megerősítendő még egy szivárványos zászlót is kitűzött hivatalának homlokzatára.

Mivel Magyarország törvényei nem engedélyezik a melegházasságot, így kérdéses, hogy a polgármester hogyan tud elszámolni a kiosztott közpénzzel, milyen jogcímen kerül az új „házaspárhoz”.

Bár a multinacionális cégek termékein már megjelentek a szivárványos szimbólum különféle változatai, Magyarországon csak július 24-én tartják meg a felvonulást és a köré épülő érzékenyítő programokat. A magyar liberális polgármesterek „zászlókitűző akciói” is előreláthatólag a következő hónap közepétől várhatóak.

Emlékezetes, a koronavírus-járvány miatt tavaly augusztusban tartották meg a Pride-hetet, de a minden évben botrányt keltő felvonulás elmaradt. Idén a Mi Hazánk lefoglalta a Pride elől a főbb budapesti közterületeket. A párt közleményében akciójuk sikeréről írt: „a bejelentés és a Kúrián sikerrel járt jogorvoslat miatt a BRFK a Pride-ot a felvonulásaik történetének legszimbolikusabb helyeiről kitiltotta, így az Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Deák tér útvonalon nem vonulhatnak az LMBTQ-propagandisták a rendőrség végleges határozata szerint”.