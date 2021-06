Kocsis Máté: Dinamikus gazdasági növekedésre számítunk

5,5 százalékos gazdasági növekedésnél lehet bevezetni egy sor pozitív intézkedést

A hazai védekezés és az oltási program sikerének köszönhetően egy-másfél hónappal korábban indulhatott meg az ország újranyitása, mint Európa legnagyobb részén, amely egyszázalékos plusz-GDP-növekedést jelenthet a többi országhoz képest – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A héten elfogadott pedofilellenes törvénnyel kapcsolatban a képviselő kiemelte: a törvény nem a felnőttekről szól, hanem kizárólag a gyermekek védelméről és a szülők jogait erősíti a gyermekek szexuális nevelésében, ahol sem az államnak, sem civil szervezeteknek nincs keresnivalója.

– A válság előtti gazdasági szint eléréséhez 2021-ben 5,1 százalékos növekedésre lesz szükségünk. Ha ennél jelentősen több lesz a növekedés és elérjük az 5,5 százalékot, akkor lehet bevezetni számos pozitív gazdasági intézkedést – fogalmazott Kocsis Máté a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

– Az 5,5 százalékos növekedésnél tudjuk jelentősen csökkenteni a munkát terhelő adókat, bevezetni a 200 ezer forintos minimálbért és 260 ezer forint fölé emelni a diplomás-minimálbért. Akkor tudjuk bevezetni a 25 éven aluli fiatalok szja-mentességét és a gyermeket nevelő családok adó-visszatérítését, amelyek a világon egyedülálló intézkedések – emelte ki a Fidesz frakcióvezetője.

A nemzeti konzultációval kapcsolatban Kocsis Máté elmondta: a pozitív gazdasági intézkedések megvitatásán túl a kormány olyan fontos vitás kérdésekben is szeretné kikérni az emberek véleményét, mint a hitelmoratórium meghosszabbításának módja. – Ezentúl az elkövetkező időszakban ismét előtérbe fog kerülni az unió migrációs politikája, amelyben az EU álláspontja semmit nem változott és további konfliktusok várhatók – mutatott rá.

Az interjú során a héten elfogadott pedofilellenes törvényről is beszélt a politikus, amelyről elmondta: a törvény kizárólag a gyermekek védelméről szól, a szexuális nevelésük pedig kizárólag a szülő joga és dolga. – Sem az államnak, sem civil szervezeteknek nincs keresnivalója ebben az ügyben – hangsúlyozta Kocsis Máté.

A törvényt ért támadásokról a politikus megjegyezte: megdöbbentő, hogy a törvény nagy része a pedofilokat érintő büntetőjogi szabályozás, mégis erre vonatkozóan is megjelentek bírálatok. – Sokan elkezdték félreértelmezni a törvénymódosító javaslatokat, azonban a törvényben nincs szó az LMBTQI-szervezetek ellehetetlenítéséről.

Nem a felnőttekről szól, hanem kizárólag a gyermekek védelméről – emlékeztetett, majd kiemelte: ne legyen vitakérdés, hogy a gyerekek életében nincs keresnivalója semmilyen típusú szexuális propagandának. A gyermek hálószobájából, életéből és az iskolai oktatásából az életkoruknak nem megfelelő tartalmakat ki kell venni – hangsúlyozta.

Kocsis Máté arra is rámutatott: ezek a civil szervezetek azt állítják, hogy ők tájékoztatást nyújtanak, ami azonban nem igaz.

– Nagyon sok szülő tapasztalata az, hogy ez nem tájékoztatás, hanem egy egyeduralkodásra törő, erőszakos propaganda – fogalmazott az LMBTQI-szervezetek tevékenységéről.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a törvény egy keretet ad, annak végrehajtásáról pedig a nyáron fognak megszületni a szabályozások. – Már most rengetegen prédikálnak, őrültségeket és butaságokat beszélnek, miközben látszik, hogy a törvényt nem olvasták el – mutatott rá, majd ismét kiemelte: ez a törvény a gyermekeket védi a nem megfelelő tartalmaktól és a szülők jogait erősíti a gyermekek szexuális nevelése terén. Nem számítottunk rá, hogy a gyermekek védelme ilyen ellenállásba ütközik – mondta, majd hozzátette: ebből is látszik, hogy ez a liberális szexuális propaganda finoman szólva is erőszakos.