Soros mellett az IMF is beférkőzött a Jobbikba

Teplán István érkezése után nem sokkal a valutalap munkatársa is megjelent

A hazánkat évekig pénzügyi gyámság alatt tartó Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyik embere már 2018-ban megfordult a Jobbik belső köreiben – tudtuk meg Volner Jánostól. A hazánk szuverenitását nagyban csorbító IMF-hitelt Gyurcsány Ferenc kormányzásakor vette fel Magyarország.

– A Vona Gábor elnöksége alatt utoljára megszervezett értelmiségi gyűlésen odalépett hozzám valaki, aki a Nemzetközi Valutaalap munkatársaként mutatkozott be.

Ez nekem azért volt meglepő, mert a Jobbiktól az IMF és a mindenféle diktátumokat az országokra erőltető nemzetközi pénzügyi körök meglehetősen távol álltak – nyilatkozta lapunknak Volner János, a Jobbik egykori alelnöke. Elmondása szerint mindez 2018 januárjában, a Dürer Rendezvényházban történt. Volner János információja azért is érdekes, mert pont akkor jelent meg az IMF munkatársa a Jobbik környékén, amikor Orbán Viktor évértékelőjében ezt mondta: „A szájkosarat visszaküldtük Brüsszelnek, a pórázt pedig az IMF-nek.”

Mint ismert,

a Gyurcsány-kormány annak idején a válság megoldását abban látta, hogy az IMF-hez fordul, amivel Magyarországot a valutaalap erős felügyelete alá helyezte, ezzel csorbítva hazánk függetlenségét.

Gyurcsány Ferenc kormányzásának utolsó évére Magyarország kényszerpályára került. A teljes pénzügyi csőd elkerülésére a balliberális kormány megállapodást kötött az IMF-fel. Az elemzők előzetes kalkulációit megduplázva húszmilliárd eurós keretösszeget bocsátottak rendelkezésre: ebből az EU 6,5 milliárd, a Nemzetközi Valutaalap 12,5 milliárd, a Világbank pedig egymilliárd eurót biztosított. A mentőövnek azonban komoly ára volt: a szerződés jelentősen csökkentette az ország önállóságát, a kormány mozgásterét, gyakorlatilag pénzügyi gyámság alá helyezték Magyarországot. A második Orbán-kormány 2010 utáni növekedést elindító kormányzati lépéseinek köszönhetően az államháztartás egyre jobb állapotba került, így már semmilyen segítségre nem volt szükségünk az IMF-től. Sőt, a magyar állam fokozatosan vissza tudta fizetni a valutaalapnak a korábban felvett hiteleket. Így 2013-ban Magyarország előbb az IMF-nek törlesztette a fennálló adósságát, majd 2016-ban az Európai Uniónak is visszafizette az utolsó törlesztőrészletet. Ekkor még a Jobbik is a pénzügyi gyámság alóli mielőbbi szabadulás mellett volt. Pont Volner János mint frakcióvezető-helyettes nyilatkozott úgy 2012 szeptemberében a Jobbik kihelyezett balatonfüredi frakcióülésén, hogy tiltakoznak az IMF által kért megszorító intézkedések ellen, és azt követelik, a bankszféra is vegye ki a részét a magyar közteherviselésből. Volner odáig ment, hogy akkoriban még a kormánynál is keményebben bírálta az IMF-et és az azzal kapcsolatos megállapodásokat támogató, mára a Jobbik választási szövetségesévé vált baloldali pártokat.

Az IMF munkatársának megjelenésekor már az egykor radikális jobboldali pártban volt Teplán István is, Soros György embere, akit szintén Volner János buktatott le.

Mint azt lapunk korábban megírta, Teplán nemcsak a Soros-egyetem rektorhelyettese volt, de a Gyurcsány-kormány személyügyi központját is vezette. Beszámoltunk arról is, hogy Soros embere 2019 augusztusában Marcaliban, a szocialisták néhai erős embere, Suchman Tamás nevelt fiának az éttermében tartott előadást a Jobbiknak, amelyben amellett érvelt, hogy a pártnak fel kellene adnia korábbi identitását.

Eredménytelen Gyöngyösi

A Magyar Nemzet a hétvégén írt arról, hogy Teplán jobbikos kapcsolattartója, Gyöngyösi Márton – mielőtt elfoglalta volna helyét az Európai Parlamentben (EP) – szavát adta párttársainak: elintézi, hogy bevegyék egy pártcsalád frakciójába. Csakhogy ez máig nem valósult meg, és minden valószínűség szerint már nem is fog. Ezt a Jobbik egykori elnöke, Sneider Tamás nyilatkozta lapunknak. A 2019-es európai parlamenti választás óta Gyöngyösi az egyetlen jobbikos képviselő az EP-ben, és azóta sem sikerült egyetlen frakcióhoz sem csatlakoznia.