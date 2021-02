Töretlen a miniszterelnök támogatottsága

Egy esztendővel ezelőtt, 2020 január­jában a megkérdezettek 48 százaléka mondta azt, hogy inkább elégedett Orbán Viktor munkájával, és 43 százaléka azt, hogy inkább nem. Idén viszont az elégedettek (57 százalék) kilenc százalékponttal többen, az elégedetlenek (34 százalék) ugyanennyivel kevesebben lettek

– derül ki a Nézőpont Intézet országos, reprezentatív közvélemény-kutatásaiból. A Magyar Nemzetnek készült friss kutatás 2021. január 26. és 28. között ezer fő telefonos megkérdezésével készült, amelyből kiderül: a koronavírus-válság idején még ennél is nagyobb, történelmi magasságokban volt a kormányfő támogatottsága, ebből pedig 2021 elejére még bőven maradt többlet az egy esztendővel korábbi értékhez viszonyítva.

Legtöbbet a hatvan évnél idősebbek és a maximum nyolc általános iskolai végzettségűek körében nőtt a kormányfő munkájával való elégedettség, mégpedig 13, illetve 19 százalékponttal, de szintén két számjegyű növekedés tapasztalható a nők, mindegyik az ötven évnél fiatalabb korcsoport és a községben élők körében is. Érdekesség, hogy az 50–59 éveseknél nem csökkent és nem is nőtt az elégedetlenség, ennek pedig az lehet az oka, hogy körükben már így is átlagon felüli volt Orbán Viktor támogatottsága. A harminc év alattiaknál ezzel szemben azonos az elégedettek és az elégedetlenek tábora.

A Nézőpont Intézet szerint az ellenzék az előválasztással egyértelműen arra készül, hogy a miniszterelnök-jelöltek harcává teszi a kommunikációs térben a 2022-es parlamenti választásokat.

A megemelt tét és a miniszerelnök személye ellen irányuló támadások rövid távon az ellenzékre vonhatják ugyan a figyelmet, de a jövő évi választások szempontjából a baloldalt óvatosságra intheti, hogy a kormányfő munkájával több mint másfélszer annyian elégedettek, mint amennyien elégedetlenek.