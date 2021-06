Zajlik az MSZP évekkel korábban eltervezett felszámolása

Párttá válhat Karácsony Gergely 99 Mozgalma

Egy esetleges választási győzelem után az MSZP egyesülne a Párbeszéddel és az LMP-vel, az új párt pedig Karácsony Gergely 99 Mozgalmán jöhetne létre a jelenlegi főpolgármester vezetésével – értesült a Magyar Nemzet. Mindez megerősíti, hogy a szocialisták már 2018-ban azt tervezték, hogy a párt szűnjön meg, és új névvel, a Párbeszéddel közösen folytassa tovább a parlamenti munkát. Forrásaink szerint Molnár Gyula átadása a DK-nak azzal függ össze, hogy a szocialisták jelenlegi vezetése öt biztos befutó helyet kapjon Gyurcsány Ferenctől a közös listán.

Jelenlegi formájában az MSZP mindenképpen megszűnik, ez már a végjáték. A szocialisták természetesen be akarnak és várhatóan be is fognak kerülni a következő Országgyűlésbe, ám a vezetés tisztában van azzal, hogy a párt elveszítette politikai relevanciáját és teljesen érdektelenné vált – értesült a Magyar Nemzet a baloldal belső folyamataira rálátó forrásaitól.

Egybehangzó állításuk szerint egy esetleges baloldali választási győzelem után ezért az MSZP egyesülne a Párbeszéddel és az LMP-vel, az új párt pedig Karácsony Gergely 99 Mozgalmán, esetleg más néven jöhetne létre az ő vezetésével.

Ismert: a főpolgármestert ez a három párt támogatja a baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztásán.

Évek óta megszűnnének

Forrásaink szavait megerősíti, hogy a Magyar Idők már 2018 februárjában arról számolt be: a szocialisták a lehetséges kitörési pontokon, hosszú távú stratégián gondolkodnak, mivel ők maguk is felismerték, hogy a párt a jelenlegi formájában holtpontra jutott, radikális változtatás nélkül képtelen önmaga és a baloldali választók felé jövőképet felmutatni.

Ezt az álláspontot képviselte többek mellett Lendvai Ildikó vagy Puch László, akik ezért azt a forgatókönyvet javasolták, hogy a választás után szűnjön meg az MSZP, és új névvel, a Párbeszéddel közösen folytassa tovább a parlamenti munkát.

Az akkori terv szerint az új formációban mindazonáltal a szocialisták fiatalabb generációjának kellett kapni a főszerepet, mint Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan és Harangozó Tamás.

Tény: az MSZP akkori elnöke, Molnár Gyula már 2016-ban arról beszélt, hogy rossz választási szereplés után akár meg is szűnhet a szocialista párt. De Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője is úgy fogalmazott ekkor: „Nagy kérdés, hogy a tavaszi választás után is MSZP-nek ­fogják-e hívni az ­MSZP-t”.

Bár a 2018. áprilisi választás után még nem történt meg az összeolvadás, az MSZP „kölcsönadta”’ a Párbeszédnek saját képviselőjét, Burány Sándort, hogy a kimutathatatlan támogatottságú párt mégis önálló frakciót alakíthasson. A szocialisták tavaly szeptemberi, vitatott körülmények között megtartott tisztújító kongresszusán pedig Tóth Bertalant és Kunhalmi Ágnest választották meg a párt társelnökeinek.

Gyurcsányéknál házalnak

Az MSZP állapotát és ambícióit jól jellemzi, hogy a párt vezetése tárgyalásokat kezdeményezett Gyurcsány Ferencékkel arról, hogy egy lehetséges közös listán biztos befutó helyeket szerezzenek – értesült tavaly nyáron a Magyar Nemzet. Mint megírtuk, a szocialisták csupán öt embernek kértek esélyt a 2022-es választásra: Tóth Bertalannak, Kunhalmi Ágnesnek, Molnár Zsolt pártigazgatónak, Hiller Istvánnak és Harangozó Tamásnak. Az MSZP elnökségében lapunk megkeresésére ekkor abszurdnak, nevetségesnek nevezték ezt a forgatókönyvet. Ez szerintük azért sem állja meg a helyét, mert Kunhalmi Ágnes és Hiller István simán nyert egyéniben a ­2018-as választáson – Hiller 2014-ben is –, ami várhatóan 2022-ben is így lesz, ezért semmi szükség befutó listás helyet kérni.

A baloldal belső folyamataira rálátó forrásaink ugyanakkor az MSZP tervezett megszűnésével, illetve a párt által igényelt befutó listás helyekkel magyarázták a Molnár Gyula körül napokban kialakult botránysorozatot is. Ismert: Dobrev Klára július 12-én jelentette be, hogy a DK az MSZP egykori elnökét indítja a baloldali előválasztáson Budapest 18. választókerületében, Budafokon és Újbudán. Dobrev közölte azt is, hogy ha jövő tavasszal bejut a parlamentbe, úgy a két párt megállapodása alapján Molnár a DK frakciójába ül majd be. Erre az MSZP országos elnöksége egyhangú határozatával úgy döntött, hogy felfüggeszti egykori vezetője párttagságát. „Akart a fene DK-s lenni” – jelentette ki ezt követőn Molnár Gyula hangoztatva, hogy Gyurcsány Ferenc, Tóth Bertalan és Karácsony Gergely a tudta nélkül állapodott meg arról, hogy őt átadják a DK-nak.

Bangónénak és Korózsnak tartalékolnak

Forrásaink elmondása szerint Tóth Bertalan már januárban felajánlotta Gyurcsány Ferencnek, hogy körzetével együtt Molnárt is átadják a DK-nak. Az MSZP elnöke éppen a kért öt befutó listás hellyel összefüggésben cselekedett így, ráadásul kapóra jött, hogy Molnár Gyulának állítólag enyhén szólva sem felhőtlen a viszonya a pártvezetéssel.

Utóbbi megfontolása szerint, ha ugyanis Hiller István és Kunhalmi Ágnes egyéniben is képes győzni – amire valóban van esély –, akkor az MSZP többi, ismertebb és a jelenlegi elnökséghez hű politikusa, Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos kaphatja meg a listás helyüket.

Forrásaink szerint Molnár Gyula egyébként kész lett volna a Tóth–Gyurcsány–Karácsony-megállapodás szerint beülni a DK-frakcióba, MSZP-tagságát ugyanakkor mindenképpen meg akarta tartani. Amikor Molnár ugyanerről beszélt az ATV-nek, sejtelmesen úgy fogalmazott,