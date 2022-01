Őrségváltás kilencven év után az USA piacvezető pozíciójában

A chiphiány miatt annyira vissza kellett fognia a termelését a General Motorsnak, hogy 90 év után elveszítette az USA piacvezető pozícióját. A Toyota vette át a vezetést – olvasható az autómotor.hu cikkében.

Fotó: Képernyőkép/Youtube

Megvannak az Egyesült Államok autópiacának 2021-es hivatalos értékesítési számai, amely alapján a General Motors 90 év után elveszítette a piacvezető pozícióját. Az ok a chiphiány, a GM-nek 12,9%-kal kellett visszafognia a termelését, és így 2 218 228 autót értékesített. A Toyota jobban menedzselte a félvezető-hiányt, ott is vissza kellett ugyan fogni az USA-ban lévő gyárak termelését, de még így is sikerült 2020-hoz képest 10,4%-os növekedéssel, 2 332 262 autó eladásával zárni 2021-et.



A Toyotánál a RAV4-es volt a legnépszerűbb, a 430 387 példányos értékesítés 5,3%-os visszaesést jelent, a General Motorsnál a Chevrolet Silverado normál, Medium- és Heavy Duty változata vitte a prímet 529 765 példánnyal, ami 10,8%-os visszaesést jelent