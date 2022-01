A hálószobákkal kapcsolatban folytatott kutatást a NASA, íme az eredmény

Hosszabb űrmissziók során az egyik legfontosabb szempont az asztronauták pihentető alvása lesz. A nyugodt alvás alapfeltétele a tiszta levegő, a világűrben pedig még inkább igaz ez a tétel. A NASA-vizsgálat során azt próbálták kideríteni, hogy zárt térben, mesterséges fényviszonyok közt mely szobanövények tarthatnák frissen a levegőt úgy, közben esetleg a káros anyagokat is kiszűrik a légtérből – olvasható a Lakáskultúra cikkében.

A NASA kutatói által bizonyított tény, hogy nagy mennyiségű formaldehidet és nitrogén oxidot (és még számos más vegyi anyagot) képes megkötni az anyósnyelv (Fotó: Pexels)

Persze nemcsak egy űrtámaszpontot alapul véve érdekes ez a kérdés, hanem saját otthonunkkal kapcsolatban is. Hisz a lakásban lévő műanyagokból és a bútorokban használt ragasztóból folyamatosan válnak ki káros vegyületek – sőt, ezek koncentrációja télen akár fel is dúsulhat. Viszont, mint a NASA-kutatásból kiderült, nagyon is érdemes szobanövényekkel védekezni az ilyen hatások ellen!

A NASA szakemberei épp a szobanövények levegőre gyakorolt hatását vizsgálták több veszélyes vegyület (például formaldehid, triklór-etilén, benzol, toluol és xilol) koncentrációja tekintetében.

Kiderült, hogy bizonyos növényfajták tényleg képesek megkötni a környezetükben lévő veszélyes gázmolekulákat, és ha jobban belegondolunk, ez fantasztikus! Lássuk tehát szép sorban, mely növények közül érdemes válogatnunk, ha üde, friss levegőt szeretnénk otthonra!

