Így gyalogoljon, hogyha fogyni szeretne!

Sokan úgy vélik, a gyaloglás nem teljes értékű sport, pedig számos, az egészségre gyakorolt jótékony hatása ismert. Különösen vonzóvá teszi, hogy segít megszabadulni a pluszkilóktól is. Ne becsüljük alul a gyaloglást, különösen ha épp sérülésből, balesetből vagy betegség után lábadozunk. Ilyenkor mindig az orvos által jóváhagyott megkötéseket tartsuk szem előtt – hívja fel a figyelmet a diétaésfitnesz.hu cikke.

FOGYÁS GYALOGLÁSSAL?

Igen. A gyaloglás segíti a fogyást, mivel támogatja, hogy kalóriadeficithez jussunk.

Azáltal, hogy az aktivitási szintünk nő, több kalóriát égetünk, miközben a csökkent kalóriájú diétát is folytatjuk, ezzel arra kényszerítjük a testet, hogy a zsírraktáraihoz nyúljon, és abból nyerjen energiát.

ELÉGETETT KALÓRIÁK

Az elégetett kalóriák pontos száma elsősorban a sebességen, a terepviszonyokon és a testsúlyon múlik.

A Harvardi Egészség Magazin szerint a lassú, körülbelül 2 km/h tempójú gyaloglás 204 kalóriát éget óránként egy 81 kg súlyú ember esetében. De ha duplázódik a tempó, és 4 kilométert gyalogol óránként, akkor már 409 kalóriát használ el, ráadásul ha egy közepes emelkedőt is beiktat, akkor már egészen 490 kalóriaértékig is felkúszhat a végeredmény. Az alacsonyabb súlyú emberek viszont kevesebb kalóriát égetnek: egy 57 kilós személy 270 kalóriát éget egy óra alatt 4 kilométert megtéve, míg egy 84 kilós ember már 400 kalóriát használ fel a mozgáshoz ugyanilyen feltételek mellett.

MIÉRT VÁLASSZUK A GYALOGLÁST?

Minden fizikai aktivitással kalóriát égetünk, amely segíti a súlyvesztést.

Ami mégis különösen értékessé teszi a gyaloglást, az az, hogy könnyű és mindig elérhető. A gyaloglás nem gyakorol semmilyen stresszt a szervezetre, így szinte bármilyen fittségi szinttel elkezdhető. A legtöbb ember képes a gyaloglásra, ráadásul egy pár megfelelően támogató és illeszkedő cipőn kívül nincs szükség semmire.

TIPPEK GYALOGLÓKNAK: Tegye változatossá a sétáit, hogy újabb és újabb kihívások elé állítsa a testét! Tarkítsa emelkedőkkel, hogy több kalóriát égessen, vagy sétáltasson kutyát, esetleg a gyereket is tologathatja a babakocsiban – ezek mind növelik az energiafelhasználást. Intervall edzés is alkalmazható a séták során; váltogasson 1 perc sétát 30-60 másodperc tempós gyaloglással, aztán kocoghat is, ha bírodja és még több kalóriát szeretne égetni.

Ne feledkezzünk meg a diétáról! Ügyeljünk az adagokra, kerüljük a cukros és zsíros ételeket! Ha figyelünk a kalóriabevitelre, akkor a sétáink is eredményesebbek lesznek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)