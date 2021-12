Nem voltam beteg, mégis rekedt a hangom – mi okozhatja?

Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa összefoglalta a lehetséges kiváltó okokat – írja az Origo.hu.

Helytelen beszédtechnika

Ha délutánra, estére a hangunk erőtlenné válik, berekedünk, sokat köszörüljük a torkunkat, akkor nagyon valószínű, hogy rosszul használjuk a hangunkat. A nem megfelelő beszédtechnika miatt túlerőltetjük a hangunkat, emiatt jelentkezhetnek a kellemetlen tünetek. Aki ettől rendszeresen szenved, javasolt a mielőbbi foniátriai vizsgálat, különösen, ha olyan munkakörben dolgozik, ahol a hang kímélése nem megoldható. A tartós túlerőltetése ugyanis komolyabb problémákhoz is vezethet.

Elváltozások a hangszalagokon

Kezelés nélkül a hang túlerőltetése hangszalag csomók és hangszalag polip kialakulásához is vezethet. Mindkét esetben rendszerint a rekedtség az első tünet. Ha nem fordulunk időben orvoshoz, sajnos hosszabb kényszerpihenőre is felkészülhetünk, mert a kialakult elváltozások kezeléséhez műtétre is szükség lehet.