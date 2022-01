Borkisokos: megromolhat egy bor, meddig fogyasztható?

Az Agroinform.hu összegyűjtötte, mit érdemes tudni a borok eltarthatóságáról – írja a Híradó.hu.

A bor eltarthatósága függ attól, hogy honnan származik, hogyan és mikor készült, és attól is nagyban függ az, hogy meddig áll el a bor, hogy helyesen tároltuk-e.

A reduktív eljárással készült fehér- és rozéborok, célja az elsődleges gyümölcsös aromák kinyerése és a frissesség megőrzése. A bor ezeket a tulajdonságokat azonban csak rövid ideig képes megőrizni, tehát a reduktív eljárással készült borokat nem érdemes hosszú éveken át őrizni. A borászok ezeket a borokat kifejezetten friss fogyasztásra ajánlják, tehát legkésőbb egy-két éves korukban érdemes elfogyasztani a reduktív eljárással készült borokat.

Mint mindenhol, kivételek itt is vannak, például a hárslevelű két év után is élvezetes ízélményt nyújt.

Az oxidatív borok hordóban érlelve készülnek és sokkal hosszabb idejű tárolásra is alkalmasak. Azonban az ezzel a módszerrel készült borok sem tarthatók el örökké, mert az oxigén egy idő után módosítja a bor összetételét. A magasabb tannintartalmú vörösborok alkalmasak akár 5-6 éves tárolásra, ám kiemelkedő minőség esetén ez még több, akár 8–12 év is lehet.

Azonban egyes vörösborokat szintén érdemes frissen fogyasztani, ilyen például a kadarka vagy a pinot noir. A sokáig tárolható vörösborok közé tartozik a bikavér vagy a bordói típusú borok.

A borok eltarthatósága szempontjából nagyon fontos tényező az ital évjárata. Az adott időszak időjárási körülményei hatással vannak a bor minőségére, ami pedig az eltarthatóságra.

A magas alkoholtartalmú borok tovább elállnak, valamint a magas maradékcukor-tartalmú nedűk is. Egy tokaji szamorodni akár 30-40 évig is eláll, sőt egy öt-hat puttonyos aszúesszencia akár száz évig is.

A borok „élethosszának” fontos tényezője az is, hogyan tároljuk.

A fény és a meleg károsan hat a borra. A hosszabb ideig tárolni kívánt borokat hűvös, száraz helyre kell tenni, védve a hőingadozástól. A legideálisabb tárolási hőfok 7 és 15 Celsius-fok között mozog. Fektetve tároljuk, így nem szárad ki a dugó.