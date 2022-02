Ökopatikával a háborgó gyomor ellen

Számos olyan gyógynövény található a természetben, sőt mi több, a konyhakertekben is, amelyeket jó szívvel ajánl a gyógynövényszakértő a kellemetlen gyomorpanaszok enyhítésére. – Ezek a növények egytől egyig a tüneteket, azaz a hányinger érzetét csökkentik – hangsúlyozza Lencsés Rita.

Nagy szükség lehet rájuk mostanában, amikor a gyerekek hányásos-hasmenéses vírussal küzdenek az iskolai tanév második felében. – De – tette hozzá Rita – a felnőttek számára is könnyű, természetes megoldás lehet a gyógynövényekből készített főzetek kortyolgatása.

Azoknak, akiknek úgy általában érzékenyebb a gyomruk, vagy éppen mindenféle betegség, baj a hasukat viseli meg elsőként, az édeskömény ajánlott. Ezt a zellerfélét ősidők óta ajánlják gyomorbántalmakra, és már a hasfájós babáknak is lehet adni a magjából készített főzetét. Görcsoldó hatású is egyben, így többféle problémára is megoldást kínál.

A februári otthoni ökopatika része lehet még az ánizs, amely hasonló megoldást kínál, feladata, hogy csökkentse a hányinger érzetét

– mondja Rita. De akkor is jó lehet, ha valaki elrontotta a gyomrát, esetleg eleve érzékenyen reagál a nem tetsző ingerekre. Éppen ezért például állapotos hölgyeknek is szokták ajánlani.