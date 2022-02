Vitaminbombák hideg időben

A téli hónapok is rengeteg vitaminbombát kínálnak, és talán még most is tudunk újdonságot mutatni – írja a Diétaésfitnesz.hu cikke.

BANÁN

Egyszerű, ízletes és könnyen magunkkal vihető. A téli hónapok kedvelt gyümölcse annak ellenére, hogy egész évben egyforma minőségben kapható. A banánban nagy mennyiségben található:

B6-vitamin – hozzájárul az egészséges agyműködéshez és hangulatjavító hatású.

C-vitamin – segít a káros szabad gyökök semlegesítésében, az inak és a csontok fejlődésében, az egészséges bőr megőrzésében, a vas felszívódásában.

Kálium – fenntartja az elektrolitok egyensúlyát a szervezetben, jótékony hatással van a vérnyomásra, biztosítja az izomszövetek megfelelő fejlődését és az anyagcsere során felszabaduló energia megfelelő hasznosítását.

FEJES KÁPOSZTA

Egész évben megtalálható a piacon. Nagyon népszerű zöldség, komoly mennyiséget fogyasztunk belőle – szerencsére, hiszen az egészségre nagyon jó hatással van. A káposztában nagy mennyiségben található:

K-vitamin – szabályozza a véralvadást, segíti a máj méregtelenítő funkcióját, szükséges a csontok felépítéséhez.

C-vitamin – segít a káros szabad gyökök semlegesítésében, az inak és a csontok fejlődésében, az egészséges bőr megőrzésében, a vas felszívódásában.

Rost – segíti az emésztést.

Folsav – nélkülözhetetlen a sejtek megújulásához, a magzati fejlődéshez.

MANGÓ

A gyümölcsök királyának is szokták nevezni ezt a zöldes-pirosas árnyalatú, vese alakú gyümölcsöt. Édeskés ízű, állagában leginkább az őszibarackhoz hasonlít. A mangóban nagy mennyiségben található:

C-vitamin – segít a káros szabad gyökök semlegesítésében, az inak és a csontok fejlődésében, az egészséges bőr megőrzésében, a vas felszívódásában.

Rost – segíti az emésztést.

Magnézium – nélkülözhetetlen az anyagcsere-folyamatokhoz, hozzájárul a csontok egészségéhez, az izmok működéséhez, a magzat egészséges fejlődéséhez.

ARTICSÓKA

Bár a szezonja tavasszal van, szinte minden nagyobb zöldségesnél, szupermarketben kapható. Népszerű a mediterrán diéta elterjedésével lett. Az articsókában nagy mennyiségben található:

Rost – segíti az emésztést.

C-vitamin – segít a káros szabad gyökök semlegesítésében, az inak és a csontok fejlődésében, az egészséges bőr megőrzésében, a vas felszívódásában.

Magnézium – nélkülözhetetlen az anyagcsere-folyamatokhoz, hozzájárul a csontok egészségéhez, az izmok működéséhez, a magzat egészséges fejlődéséhez.

VÉRNARANCS

A tél egyik különleges gyümölcse, amely sajnos nem olyan népszerű, mint a többi citrusféle, például a klementin, a narancs és a grépfrút. A vérnarancsban nagy mennyiségben található:

C-vitamin – segít a káros szabad gyökök semlegesítésében, az inak és a csontok fejlődésében, az egészséges bőr megőrzésében, a vas felszívódásában.

Antocianin – olyan vegyület, amely erőteljes antioxidáns hatású, így többek között megakadályozza a rákos sejtek gyors növekedését.

Rostok – segíti az emésztést.

PAK CHOI (BORDÁSKEL)

Kínából származik. A kínai konyha elterjedésével egyre népszerűbb Európában, így nálunk is. Hagyományosan az ázsiai konyha használja. A bordáskelben nagy mennyiségben található:

C-vitamin – segít a káros szabad gyökök semlegesítésében, az inak és a csontok fejlődésében, az egészséges bőr megőrzésében, a vas felszívódásában.

A-vitamin – védi a szem és a bőr egészségét.

Folsav – nélkülözhetetlen a sejtek megújulásához, a magzati fejlődéshez.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)