Három nap cukor nélkül: ez az étrend segít

A napi étkezések során akarva-akaratlanul rengeteg cukrot viszünk be szervezetünkbe. A csoki, a sütemények, a teába, kávéba tett kockacukor mellett, az egészségesnek hitt ételekben is töménytelen mennyiségű cukor található. Nem is gondolná, de a cukorfogyasztás drasztikus csökkentésével, illetve teljes elhagyásával, sokat tehet egészsége érdekében – olvasható a Diétaésfitnesz.hu cikkében.

Persze az első időszakban elvonási tünetekkel is számolni kell – álmatlanság, hangulatingadozás, fejfájás, depresszió – de ezeket gyorsan elfelejti majd, annyit nyerhet a diétával.

DE MIK IS EZEK A POZITÍV VÁLTOZÁSOK?

Szebb lesz a bőr, kisimul az arc, eltűnnek a pattanások, hiszen az egyik legnagyobb gyulladást okozó élelmiszer a cukor.

Megszűnik az állandó éhségérzet

A szív- és érrendszer egészsége megóvható, hiszen a cukor tartósan megemeli az inzulinszintet, így a pulzusszám, a vérnyomás- és a koleszterinszint is megemelkedik.

A cukor elhagyásával a vércukorszint is nagy valószínűséggel helyreáll.

Hosszú távon jobb lesz a hangulata, a kedve, a közérzete.

A cukor kortizolt termel, ami megakadályozza az alvást. Amint kiiktatja az étrendből, sokkal figyelmesebb, éberebb lesz, helyreáll a bioritmusa, javul a memóriája.

Nem utolsó szempont, hogy a súlya is csökkenni fog.

TIPPEK, HOGY KIBÍRJA A KEZDETI ELVONÁSI TÜNETEKET

Egyen minél több friss gyümölcsöt, zöldséget, kerülje a kész/félkész ételeket. Fogyasszon cukormentes édességeket, süteményeket, ma már nem kell nélkülözni az édes ízeket sem, hisz kínálat akad bőven. Mozogjon minél többet! Igyon! A folyadékfogyasztás is megkönnyíti a leszokást.

1. NAP

Reggeli: egy csésze zabpehely magvakkal, mandulával és bogyós gyümölcsökkel vagy rántotta három tojásból. Kenyeret vagy zsömlét csak abban az esetben majszoljon hozzá, ha biztos abban, hogy csökkentett szénhidráttartalmú a pékáru.

Tízórai és uzsonna: egy csésze mag.

Ebéd: párolt csirkemell párolt sütőtökkel, sárga- és fehérrépával, paszternákkal, céklával és babbal, mandulával megszórva.

Vacsora: Párolt hal párolt zöldbabbal, vagy wokban sült hal és gomba brokkolival.

2. NAP

Reggeli: egy csésze zabpehely magvakkal, mandulával és bogyós gyümölcsökkel vagy spenótos rántotta három tojásból.

Tízórai és uzsonna: egy csésze mag.

Ebéd: natúr csirkemell zöldkörettel – cukkini piros és sárga színű paprikával, citromos-kakukkfüves öntettel, vagy káposztasaláta fehér- és lilakáposztából, sárgarépából, citromleves-olívaolajos, petrezselymes öntettel.

Vacsora: zöldséges egytálétel, bableves és párolt zöldségek, vagy roston sült halszelet roston sült fehérrépával és kelbimbóval.

3. NAP

Reggeli: egy csésze zabpehely magvakkal, mandulával és bogyós gyümölcsökkel vagy rántotta három tojásból, retekből, párolt káposztából és dióból készült salátával.

Tízórai és uzsonna: egy csésze mag vagy cukormentes puding.

Ebéd: serpenyőben sült csirkecomb citrommal, zsályával és rozmaringgal ízesítve vagy sütőben sült csirke olajbogyóval, kakukkfűvel és hagymával. Hozzá pedig karfiolköret.

Vacsora: zöldségleves hagymával, fokhagymával, zellerrel, sárgarépával, gombával, babérlevéllel és kakukkfűvel vagy penne bazsalikomos-gombás paradicsommártással.

ITALOK

Minden, amit megiszik, cukormentes legyen! Remek méregtelenítő ital készíthető például ha félbevág néhány szem áfonyát és epret és gerezdekre szed néhány narancsot és grapefruitot. A gyümölcsöket apróra vágott mentával és rozmaringgal tegye egy nagy kancsó ásványvízbe, és rendszeresen kortyolgasson belőle. Kiváló ital a zöld- vagy a gyógytea is, természetesen cukor nélkül. Napi három csésze az ideális mennyiség. Napi egy csésze hosszú kávét is megihat, de ebben se legyen cukor. A méregtelenítő kúra után, ha édességre vágyna, már elfogyaszthat pár szem aszalt gyümölcsöt.

