Négy élénkítő gyógynövény kávé helyett

1. Gyömbér

Ébredjen energikusan gyömbérrel! Fő hatóanyagai a shogaol és gingerol. Ezek nemcsak az immunrendszert erősítik, de gyulladáscsökkentőként is működnek, valamint elősegítik a jó emésztést. Készítsen a gyökérből teát, adjon hozzá friss narancslevet, esetleg egy kevés citromot. A kellemesebb íz elérése céljából keverjen bele házi mézet.

2. Menta

A menta illata önmagában is élénkítő hatású, de a teája is frissít, javítja a koncentrációt. Gyorsítja az agy aktivitását. Ha borsmentából főzzük az reggeli teát, akkor mellette párologtassunk is egy keveset, illóolaja fantasztikusan felébreszti az embert.