Ügyeljen otthona biztonságára a nyári szabadság idején is!

Kérjük, fogadják meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság prevenciós tanácsait.

A nyári időszakban aki teheti, hosszabb-rövidebb időre elutazik nyaralni, kikapcsolódni. Sajnos vannak, akik ezt ki is használják, és bűncselekményt követnek el a pihenni vágyók sérelmére. Az alábbi ajánlások figyelembevételével azonban az áldozattá válás elkerülhető.

A betörők leginkább olyan helyre mennek be, ahol semmiféle biztonsági berendezés nincs, és a bejárat sem látszik az utcáról, vagy esetleg nyitva hagyott ablakon, teraszajtón be tud jutni a házba.

Csukja be a nyílászárókat, zárja be az ajtókat ha elhagyja lakóingatlanát! A besurranások megelőzése érdekében akkor is zárja be a kertkaput, bejárati ajtót, ha otthon tartózkodik, és éjszakára se hagyja nyitva a földszinti nyílászárókat! Hasznos lehet sövénnyel, fákkal, dús növényzettel parkosított terület gyérítése az ingatlan bejárata körül, hogy az ne nyújthasson fedezéket a tolvajoknak.