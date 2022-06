Hekkerek támadták meg a szerb geodéziai intézet rendszerét

Bombariadó a török külügyminiszter látogatása után

A tanintézmények mellett egyes minisztériumokat és a belgrádi városi képviselő-testület épületét is bombariadó miatt kellett evakuálni. A Tanjug értesülései szerint a szerb külügyminisztériumba is érkeztek fenyegető levelek. A rendőrök ebben az esetben is nagy erőkkel azonnal a helyszínre vonultak, hogy átvizsgálják azt. A bejelentés egyébként nem sokkal azután érkezett, hogy Nikola Selaković szerb tárcavezető a török kollégáját fogadta Belgrádban.

Csütörtökön a pénzügyminisztérium sem úszta meg bombafenyegetés nélkül. Egyes elemzők szerint az egész mögött az áll, hogy Szerbia nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, ezért bizonyos körök destabilizálnák az országot.

Így vélekedik egyébként a szerb belügyminiszter is. Alekszandar Vulin kiemelte: speciális háború folyik Szerbia ellen, amiért a balkáni ország önállóan dönt a sorsáról. Mint fogalmazott, a fenyegetések célja a megfélemlítés és a nyomásgyakorlás.

Alekszandar Vulin szerb belügyminiszter szerint speciális háború folyik Szerbia ellen. Forrás: Szerbia kormánya

Vulin arra kérte az embereket, hogy kövessék a szabályokat, ne üljenek fel a pániknak, és tartsák tiszteletben a rendőrök utasításait bombariadók esetén is.