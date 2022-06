Az árral mit sem törődve vásárolnak ingatlanokat az ukránok Montenegróban

Kotor is drága – 54 négyzetméteres tengerre néző lakást 120 ezerért, 57 négyzetméterest 179 ezerért lehet venni. A legizgalmasabb kínálatot azonban az óváros központjában találjuk: a 86 négyzetméter 295 ezer euróba kerül. A fallal körülvett középkori városközpont, a kanyargós szűk utcák, a kis templomok és a sok egyéb látnivaló rengeteg turistát vonz. A történelmi és épített örökség mellett a pezsgő éjszakai élet is jellemző a városra: kávézók, kocsmák, klubok csábítják a fiatalokat. A tenger itt fürdésre kevésbé alkalmas, de autóval rövid idő alatt számos szép strand elérhető.

Fotó: Pixabay

Herceg Noviban azonban már könnyebb ingatlanhoz jutni, ott alacsonyabbak az árak. Száz négyzetméteres, háromszobás lakás kétszázezer euróért kapható, de a hirdetések között található egy szintén száz négyzetméteres, óriási teraszos, tengerre néző luxusapartman is mindössze 160 ezerért. A közeli Tivat jachtkikötője ezzel szemben igencsak drága – 48 négyzetméter majdnem háromszázezer euróba kerül, de itt találtuk az egyik legdrágább ingatlant is. A Nekretnine.me ingatlanközvetítő oldalon kétmillió euróért árulnak egy 241 négyzetméteres, háromszobás, háromfürdős, medencés lakást, közvetlenül a tengerparton.

Fotó: nekretnine.me

Persze ha valaki nem lakást, hanem egy teljes tengerparti luxusvillát szeretne, arra is megvan a lehetőség – kétezer négyzetméteres telek, ötszáz négyzetméteres nyaralóval, nyolc hálószobával és hat fürdővel 3,8 millió euróért kapható.

Fotó: nekretnine.me

Gyorsan mennek föl az árak

Ha valaki montenegrói ingatlanbefektetésen töri a fejét, jó ha siet. A piacot ugyanis egyre jobban ellepték az ukránok, akik a háború és a bizonytalan gazdasági környezet elől menekülve választották a világ figyelmétől távol eső balkáni országot. A V4NA is beszámolt korábban arról, hogy az árral mit sem törődve vásárolnak vagy bérelnek ingatlanokat a tengerparton. A Pobjeda.me montenegrói portál cikke szerint a tavaszi hónapokban annyira megugrott a kereslet, hogy gyakorlatilag már alig találni hosszú távra bérelhető ingatlant. Az árak is robbantak – bár az átlag a már korábban is említett 15 százalék, a felkapott helyeken akár a duplájára is nőttek a díjak, főként ami a hosszú távra szóló bérletet illeti.

A montenegrói ingatlanpiacon a korábbi években elsősorban a szerbiai és helyi állampolgárok vásároltak, kisebb mértékben németek és oroszok. A külföldi érdeklődés azonban nem volt akkora, hogy ellehetetlenítse a nyugat-balkáni vevők helyzetét. A mostani drágulási hullám azonban vélhetően szűkíti majd az érdekeltek körét, és kiszorítja a piacról a kisebb kerettel rendelkezőket.

Egyelőre a helyi ingatlanosok is bizonytalanok – nehéz ugyanis megmondani, hogyan hat majd hosszú távon a megugró kereslet a piacra. Elsősorban az a kérdés, meddig tart a háború, majd az, hogy az ideiglenesen Montenegróba költözők vissza akarnak-e térni Ukrajnába. Ha pedig visszatérnek, fenntartják-e tengerparti ingatlanjukat mint befektetést. A Pobjedának nyilatkozó ingatlanos szerint egyébként az év végére várhatóan mérséklődik a helyzet, és átláthatóbbá válik a piac. A szakértő azt is hozzátette, hogy az idei turistaszezont az ukrán menekültek hulláma nem fogja megzavarni, vagyis nem lesznek magasabbak a szállodák és az apartmanok árai. Mint fogalmazott, az ukránok „más jellegű ingatlanokat” választottak maguknak.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)