Csehország az ukrán menekültekkel igyekszik pótolni a munkaerőhiányt

Mivel nem közvetlen szomszédja Ukrajnának, Csehországba kevesebb menekült érkezik, mint a háborús övezethez közelebb eső országokba. S miközben a Lengyelországon, Románián, Magyarországon át az Európai Unióba érkezők jó része tovább utazik nyugat felé, a Csehországba érkezők nyolcvan százaléka ott is marad a prágai belügyminisztérium múlt heti adatai alapján. A cseh kormány mindazonáltal bízik benne, hogy az ott-tartózkodásukat hosszabb távra tervező menekültek enyhítik az ország krónikus munkaerőgondjait, amelyeket a Covid-világjárvány nyomán bevezetett bel- és külföldi szigorítások, valamint az ezekből fakadó bizonytalansági tényezők még inkább felerősítettek. A cseh kormány már a járvány előtt is intenzív munkaerő-toborzásba fogott a térség országaiban, így Ukrajnában is. A tevékenység azonban elhalt a pandémia kitörésével, ám a vírus csillapodásával ismét felerősödött a vadászat az extra munkaerő iránt.

Csehországban évek óta az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség az Európai Unióban.

Szintje a hivatalos statisztikák szerint áprilisban 3,3 százalékon állt, azaz elvileg 250 ezer állástalan osztozhatott 360 ezer betöltetlen munkahelyen. Ez év elején – még az orosz–ukrán háború kitörése előtt – már eleve mintegy kétszázezer ukrán dolgozott Csehországban, s ez a körülmény jelentősen megkönnyítette a csak ezután érkező ukrajnai menekültek életét, ráadásul a prágai kormány korlátozás nélküli hozzáférést és a hazaiakéval azonos szociális ellátást biztosított a jövevényeknek, bízva benne, hogy az utóbbi időben beáramló több százezres menekültsereg majd csökkenti a munkaerőhiányt. Szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy még ez a szám is csepp a munkaerőpiaci igények tengerében, hiszen csupán mintegy két százalékát képviseli a szükségleteknek – ez pedig nem változtatja meg alapvetően a cseh gazdaság helyzetét.

A cseh munkaügyi hivatal szerint május közepéig körülbelül ötvenezer ukrán állt munkába, de ők is csak kis részben tudták pótolni a már évek óta Csehország kereskedelmi és turisztikai ágazatában dolgozó, szakképzett és gyakran már vezető pozíciót betöltő ukrán férfiak tíz százalékát, akik visszamentek harcolni.

Így nemcsak a kieső létszám pótlása jelent problémát, gondoskodni kell a nyelvi és szakmai képzésről is.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a 18 és 60 év közötti, hadköteles ukrán férfiak nem hagyhatják el az országot, így a Csehországba érkező ukrán menekültek nagy része nőkből és gyermekekből áll. E tény pedig ezt réteget eleve kizárja a nehéz fizikai munkát követelő állásokból. Könnyebb dolguk van a szolgáltatási és a szociális, valamint egészségügyi ellátási szektorban elhelyezkedőknek. A pandémia alatt szinte teljesen kiürült szálloda- és vendéglátóiparban már tapasztalható is némi javulás.

Szakképzett munkaerőre is égető szükség van, például informatikusokat keresnek nagy számban az ukránok között, bár a jelentkezők nem biztos, hogy tisztában vannak a felsőbb fokú végzettséget igénylő állások követelményeivel, mint például az ukrajnai diplomák honosítása vagy a felsőfokú nyelvtudás megszerzése. Ráadásul a menekültek jó része rövidebb távra tervezi a munkavállalást, mert bíznak benne, hogy hamarosan hazamehetnek, s így inkább kétkezi munkát keresnek, még ha esetleg van is felsőfokú végzettségük. Hosszabb távon problémát jelenthet ugyanakkor a menekültek integrálása, lakhatásuk megoldása és gyermekeik iskoláztatása, mivel kevés a rendelkezésre álló szabad ingatlan és iskolai férőhely Csehországban.

Borítókép: Prága tárt karokkal várja a háborús országból érkezőket (Fotó: Europress/AFP)