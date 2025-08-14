Orbán Viktormigrációbevándorlás

Orbán Viktor: Magyarország nem lesz migránsország!

A miniszterelnök újabb részletet osztott meg a PragerU-nak adott interjújából. Orbán Viktor a videóban arról beszélt, hogy bármit is akar Brüsszel, Magyarországon nem lesz migráció.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 17:50
Orbán Viktor (Forrás: PragerU)
Bármekkora legyen is a brüsszeli nyomás, Magyarország nem lesz bevándorlóország – emelte ki a miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában. Orbán Viktor szerint a nyugati vezetők a bevándorlást választották, nekik azonban már egészen más életük van. 

Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott a PragerU-nak
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott a PragerU-nak 
Fotó: Képernyőkép/PragerU

Orbán Viktor miniszterelnök a PragerU-nak adott interjújának egy, a migrációval foglalkozó részletét osztotta meg követőivel. 

Az interjúban felidézi, hogy a bevándorlást választó országok ma már másak: az utcákon nincs közbiztonság, folyamatos a terrorfenyegetés.

Ezek mellett fontos azt is látni a miniszterelnök szerint, hogy elképesztő gazdasági terheket is jelentenek a bevándorlók. Végső soron az látszik, hogy teljesen más kulturális és etnikai összetételű társadalmak lettek ezek az országok mára – fogalmazott Orbán Viktor. 

Amikor Magyarországon megjelent ez a probléma, akkor úgy döntött a kormány, hogy ezt meg kell állítani. Ehhez először építeni kellett egy hosszú kerítést

– mondta el a miniszterelnök. 

Orbán Viktor hangsúlyozta: nemcsak a migránsok megállítására büszke, hanem arra is, hogy ma egy olyan országot képviselhet, amelyben Európában egyedüliként lehetősége van az emberek valódi véleményét képviselni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a PragerU-nak (Fotó: képernyőfelvétel)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

