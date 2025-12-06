Ismét áll a karácsonyfa Jézus szülővárosában

Két szomorú esztendő után, amelyet a gázai konfliktus határozott meg, a megszállt Ciszjordániában található Betlehem városa újra ünneplőbe öltözött. A nemrégiben életbe lépett tűzszünet lehetőséget adott arra, hogy a szent város vezetői bátor döntést hozzanak: a Születés Temploma, a kereszténység egyik legszentebb helye előtt két év után ismét felállították a karácsonyfát – számol be róla a BBC.

Ünnepélyes keretek között gyúltak fel a fények a két év után ismét felállított betlehemi karácsonyfán (Fotó: AFP)

Két szörnyű év volt ez, csendben, karácsony nélkül, munkahelyek és bevételek nélkül

– nyilatkozta Maher Canawati, Betlehem polgármestere.

🇵🇸🎄WATCH: The Bethlehem Municipality, for the first time in two years since the start of the war, lights up its Christmas tree in Manger Square. pic.twitter.com/2GLaq2md97 — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) December 6, 2025

Szavai hűen tükrözik a város drámai helyzetét.

Itt mindenki a turizmusból él, és a turizmus nullára zuhant

– mutatott rá a városvezető.

A városvezető nem titkolja, hogy az ünneplésről szóló döntés megosztotta a közvéleményt. Gázában a szenvedés még mindig mindennapos, és a betlehemi keresztény közösség számos tagjának élnek rokonai az övezetben, akikért aggódnak.

Vannak, akik szerint ez nem helyénvaló, mások szerint igen. De a szívem mélyén éreztem, hogy ez a helyes döntés, mert a karácsonyt soha nem szabad megállítani vagy eltörölni. Ez a remény fénye számunkra

– vallotta meg a polgármester.

A Jászol téren, a feldíszített fa körül ismét felpezsdült az élet. Helyiek, keresztények és muszlimok vegyesen készítenek szelfiket, és végre maroknyi külföldi turista is feltűnt a tömegben. Az utcákat színes fényfüzérek díszítik, plakátok hirdetik a karácsonyi vásárokat és a gyermekprogramokat.

Először is nagyon boldogok vagyunk, hogy van karácsonyfánk, és hogy külföldieket látunk Betlehemben, így a maga igazi szellemében ünnepelhetjük a karácsonyt. Itt kezdődött minden, innen küldhetjük el az üzenetet a világnak arról, miről is kellene szólnia ennek az ünnepnek

– fejezte ki örömét Nadya Hazboun, egy helyi ékszertervező.

A szomszédos települések, Bét Dzsala és Bét Szahúr is készülődnek, a következő napokban ott is felgyúlnak a fények. A szállodákban, amelyek két éve kongtak az ürességtől, végre újra vannak foglalások: elsősorban izraeli palesztin állampolgárok, de néhány külföldi zarándok is érkezik.

A gazdasági realitás azonban továbbra is kijózanító. A szuvenírboltok forgalma minimális, a Születés Temploma előtt várakozó idegenvezetők többsége munka nélkül álldogál.

A Hamász palesztin terrorszervezet által 2023 októberében végrehajtott terrortámadás és az azt követő háború óta a munkanélküliség az egekbe szökött. Több tízezer ciszjordániai palesztin munkavállaló veszítette el izraeli beutazási engedélyét, a Palesztin Hatóság pedig – mivel Izrael visszatartja az adóbevételeket – csak részleges fizetéseket tud folyósítani a közalkalmazottaknak.