Miért fontos a Covid utáni neurológiai panaszok kivizsgálása?

Poszt-Covid- vagy long-Covid-panaszok esetén az anamnézistől, a tünetektől és a fizikális vizsgálatoktól függően többféle vizsgálat is indokolt lehet, például koponya-MR, EEG, ENG/EMG elvégzése is, az agyi és perifériás idegrendszeri szövődmények, rendellenességek diagnosztizálása végett. Az EEG azért is hasznos lehet, mert előfordulhat, hogy míg a koponya MR negatív, addig az EEG eltérést mutat, ami részben azt jelenti, hogy a beteg egyrészt érzékeli a működési zavart, másrészt segítségével a javulás is követhető – hangsúlyozza dr. Prinz Géza, a Neurológiai Központ neurológusa, pszichiáter, infektológus. – A poszt-Covid tünetegyüttesben szenvedő betegek ellátása diagnosztizálása és ellátása láthatóan nagyon összetett lehet, infektológus, immunológus, kardiológus, pulmonológus, neurológus, pszichiáter, neuro-pszichológus, elektrofiziológus együttműködését igényelheti. Érdemes kiemelni a neuropszichológus munkáját is: ő az, aki fel tudja mérni, pontosan mely agyi funkciók károsodtak és speciális gyakorlatokkal fél-egy év alatt fejleszteni is tudja azokat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)