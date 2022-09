Őszi diéta: 10+1 trükk, ami segít kitartani

Elfogadni, ami van

A sikeres változás kulcsa, hogy szembenézünk azzal, ami van, azaz ráállunk a mérlegre, belenézünk a tükörbe. Meglátjuk, hogy ezek vagyunk, ezt dobta a gép. Ha képesek vagyunk elfogadással és szeretettel viszonyulni a testünkhöz, akkor a változtatás is kevésbé görcsös és idegtépő. Gyűlöletből nehéz építkezni, a mi esetünkben lebontani a véderőművet, amit magunk köré építettünk. Az öröm és az elégedettség sarkall a jobb eredményekre, a negatív beállítódás csak egyre inkább lehangolja az embert. Ez legyen a mantránk: elfogadom, hogy most ilyen vagyok. De van erőm és lelkesedésem, hogy megmutassam magamnak, jobban is nézhetek ki.