A legnagyobb tévhiteket minden diétázónak ismernie kell

2. A RENDSZERES SPORTTÓL GYORSABBAN OLVADNAK A KILÓK

Csalóka ez a sportolás dolog. Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a rendszeres edzéstől, különösen, ha súlyzós edzést is végzünk, a fogyás lelassul, egy időre meg is áll. Ennek több oka van. Egyrészt, az izmok folyamatosan épülnek, erősödnek, márpedig az izom nehezebb, mint a zsír. Fontos azonban tudni, hogy már egy-két kiló tiszta izom felépítéséhez is akár hónapokra lehet szükség, úgyhogy ez sem feltétlenül magyarázat mindenre. Van azonban az izomnak még egy tulajdonsága. Megköti a vizet, folyadék-visszatartást eredményez. Ez igaz mind kardio-, mind súlyzós edzés esetén. A szervezetnek időre van szüksége, mire magához tér a rendszeres mozgás okozta sokkból, s felpörgeti az anyagcserét. Egy-két hét, és valóban (újra)indul a fogyás.

3. AZ ÁLMODOZÁS VALÓS EREDMÉNYEKHEZ VEZETHET

Hiba lenne azt mondani, hogy a puszta álmodozás nem vezet sehová! De igenis vezet! Így tűzünk ki célokat magunk elé. S ha elképzeljük, milyen lesz majd, amikor célba értünk, amikor leadtuk azt az x kilót, amikor felvehetjük azt a bizonyos régóta kinézett nadrágot, az bizony erőt és kitartást ad. Egy rosszabb napon egy kis álmodozással új erőre kaphatunk, és éppen ezek a pillanatok képesek átlendíteni a mélyponton.

4. A PERFEKCIONIZMUS TÖKÉLETESSÉGHEZ VEZET

Ki tökéletes és milyen is a tökéletesség? Ha valaki tökéletesen szeretne véghezvinni egy fogyókúrát, és ennek mindent alárendel, lehet, hogy éppen a lényeg vész el. Mégpedig a siker öröme. A perfekcionista ugyanis retteg a sikertelenségtől, hiába vannak látható, mérhető eredményei, retteg attól, hogy másnap tíz dekával többet mutat a mérleg, szigorúan ragaszkodik a szabályokhoz, étrendekhez. Sokszor éppen ez a fajta eredményhajszolás áll a látványos eredmények útjában. Merjen örülni, és időnként rúgjon fel egy-két szabályt!

5. A TELJES KIŐRLÉSŰ LISZTBŐL KÉSZÜLT TERMÉKEKNEK ALACSONYABB A KALÓRIATARTALMUK

A teljes kiőrlésű termékek nem azért illeszthetők be egy diétába vagy az egészséges életmódba, mert kevesebb kalóriát tartalmaznak. Azért van nagy jelentőségük, mert rostokban gazdagok, jobban laktatnak, telítenek, ráadásul rengeteg olyan fontos ásványi anyagot tartalmaznak, amely a fehér lisztben nincs meg. A gabonák a héjukban, illetve a magbelsőben rostokat, cellulózt, lignint, pektint tartalmaznak, és ezeknek az anyagoknak komoly szerepük van az anyagcsere és a normális bélműködés fenntartásában. Nem csak az emésztésre, de az epére és a koleszterinszintre is jó hatással vannak.

Az eredeti cikk elérhető a Diéta és Fitnesz oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)