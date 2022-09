Így változtat az életünkön a rendszeres sportolás

Személyiségünk új oldalát ismerhetjük meg

A testmozgás azonfelül, hogy alakunknak, egészségünknek és agyműködésünknek is jót tesz, rendkívül sokat tesz hozzá a személyiségfejlődéshez is.

Profi sportolók számoltak be arról, miként tanultak meg a sport segítségével úrrá lenni a kellemetlenségeken, kitartást, koncentrációt és nyugalmat érezni akkor is, amikor a körülmények látszólag nem kedveznek ennek

– számol be a Diéta és Fitnesz.

Viszlát stressz!

Egy tanulmány során azt vizsgálták meg, hogyan változtatja meg az egyetemisták mindennapjait, szokásait és életét a rendszeres sport. Az eredmény igencsak meggyőző. Arra jutottak ugyanis, hogy azok, akik heti két-három alkalommal valamilyen edzést végeztek, a stressz csökkenéséről számoltak be amellett, hogy iskolai teljesítményük javult. Ők egyébként önkéntelenül is jobban odafigyeltek az egészséges táplálkozásra. A rendszeres mozgás beiktatásával a vizsgált diákok arról is beszámoltak, hogy pozitív változásokat észleltek önuralmuk és koncentrációjuk terén.

Olyan sikereket hoz, melyekre nem is gondolnánk...

A Diéta és Fitnesz cikkében kifejti, hogy sok szakértő és kutató foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a sport milyen lelki és szellemi előnyökkel jár.

Nagyon fontos és jó hír, hogy az eredmények szerint a rendszeres sportba kezdő emberek életkörülményei nagymértékben javultak. A változás ugyanis olyan komplexen hatott személyiségükre és életükre, hogy sokkal könnyebben vészelték át a traumákat, magabiztosabbá és sikeresebbé váltak, ez pedig eredményekre vezetett a magánéletben, a munkában sőt még az álláskeresésben is.

Az egyik vizsgálat során még azt is figyelemmel kísérték, hogy stresszhelyzetben milyen fizikai tüneteket produkálnak az alanyok. A diákok egyik csoportját ugyanis arra kérték, hogy húsz héten át legalább hetente két alkalommal fussanak. Majd a vizsgák során szívmonitorral figyelték a hallgatók testi tüneteit. Azt tapasztalták, hogy a futást végző csoport tagjainak szívverése nyugodtabb és egyenletesebb volt még a stressz ellenére is, mint azoké, akik nem sportoltak a vizsgált időszakban.

A sport tehát nem csupán abban segít, hogy testünket formába hozzuk, bőrünket és izmainkat feszesebbé tegyük. Legalább ennyire fontos mindaz, amit szellemileg és lelkileg köszönhetünk majd neki. Minden alkalommal, amikor úgy érezzük, inkább majd holnap kezdenénk neki a rendszeres mozgásnak, gondoljunk arra, biztosan megéri-e… Hiszen a halogatással nem egy fárasztó félórától mentesítjük magunkat, hanem annak a lehetőségétől, hogy kiegyensúlyozottabb, stresszmentesebb és sikeresebb életet éljünk.