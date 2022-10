Így figyelmeztet a szervezet, hogy nem iszunk elég vizet

Emésztési problémák

A táplálék megemésztéséhez nagyon sok vizet használ a gyomor, bélrendszer. Gyomorégés, emésztési zavarok, székrekedés léphet fel vízhiány esetén.

Csökken az izomtömeg

Az izmaink nagy része is vízből áll, így egyértelmű, hogy a kevés vízfogyasztás az izomtömeg mennyiségére is befolyással van. Ha edzés előtt, közben és utána is sok vizet iszunk, azzal nemcsak a dehidratációt akadályozzuk meg, hanem csökkentjük az izomfájdalmak, gyulladások kockázatát is.

Ízületi fájdalmak

Az ízületi porc mintegy 80 százaléka víz, így a folyadék elengedhetetlen ahhoz, hogy a csontjaink egészségesek, erősek maradjanak, ne „csikorogjanak”.

Az ízületi fájdalmakat jelentősen csökkenthetjük, ha minden egyes pohár vízben egy csipet sót feloldunk, mielőtt megisszuk.