A kutatás nem is lehetne időszerűbb. A Covid–19 világjárvány lezárásai miatt az influenza kórokozója is visszaszorult, mivel az emberek szervezete nem volt kitéve a szokásos mennyiségű vírusnak. A megfázás és az influenza azonban most az eddigieknél is erőteljesebben térhet vissza.

A The Journal of Allergy and Clinical Immunology című folyóiratban közzétett tanulmányban a kutatók megállapították, hogy mindössze öt Celsius-fokos hőmérséklet-csökkenés az orrlyukban található vírus- és baktériumölő sejtek közel 50 százalékát elpusztíthatja.

A hideg levegő azért jár fokozott vírusfertőzéssel, mert lényegében az immunitásunk felét már ezzel a kis hőmérséklet-csökkenéssel elveszítjük

– mondta Benhamin Bleier, a tanulmány társszerzője.