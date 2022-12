Motivációs tippek a téli edzésekre

Készítsünk edzésnaplót

Tervezzük meg az edzéseinket, írjuk be a naptárba, mikor mit edzettünk, melyik nap mit szeretnénk tenni. Tervezzünk be olyan napot is, amikor barátokkal sportolunk. Mégiscsak kellemetlen, amikor egy havernak azt mondjuk, bocs, most nincs kedvem edzeni.

Változtassunk az edzésprogramon!

Télen a sötét, borús napokon az is monotonná válik, ha ugyanazt a mozgásformát űzzük nap mint nap. Iktassunk be új edzéseket, és jobb lesz a hangulat is.

Együnk egészségesen

Télen jobban esik otthon ülve, begubózva, egy tányér sütit majszolva a tévét nézni, mint egy salátát lenyomni edzés után. Az étkezésre azonban nagy gondot kell fordítani. Együnk sok gyümölcsöt, zöldséget és olyan egészséges ételeket, amelyek energiát adnak az edzéshez.

Élvezzük a szezonális sportokat

Sílécet, hódeszkát, korcsolyát elő, és irány ki a szabadba! Használjuk ki, hogy ezekre a téli hobbikra sportként is lehet tekinteni. Ráadásul barátokkal szórakozva észre sem veszi az ember, hogy legalább annyi kalóriát éget, mintha egyedül emelgetné a súlyokat a konditeremben.

Nevezzünk be egy versenyre

Nézzük meg a versenynaptárt, és nevezzünk be egy jónak ígérkező versenyre. Teljesen mindegy, hogy ez a verseny mondjuk csak tavasszal lesz, az a lényeg, hogy mozgásra kényszerítsen. Ha meg befizetjük a nevezési díjat, úgyse engedhetjük meg a lazsálást, akkor már indulni kell – az indulás előtt pedig megfelelően felkészülni.

Borítókép: Érdemes a szabadba menni télen is (Fotó: Pixabay)