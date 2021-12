Megvan, hol vásárolhatunk élelmiszert Szép-kártyával

Februártól a Szép-kártyával élelmiszert is lehet vásárolni – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök december 23-án, a rákövetkező napon pedig a Magyar Közlönyben megjelent a részleteket tartalmazó kormányrendelet.

Eszerint a Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás alszámlájára utalt összeg használható fel élelmiszer vásárlására is. Erre a zsebre legfeljebb évi 150 ezer forint utalható a munkáltató részéről. A rendelet azt is tartalmazza, hogy az új lehetőségnek van végső lejárata is: a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Felhasználni azon gazdasági társaságnál, egyéni vállalkozónál, egyéni cégnél, őstermelőnél vagy családi gazdaságnál lehet vásárolni, amely főtevékenységként az alábbi tevékenységek valamelyikét folytatja:

élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

hús, húskészítmény kiskereskedelme

hal kiskereskedelme

kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)