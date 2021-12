Milliárdokat költünk szaloncukorra

Bár az alapanyagok beszerzésével idén sem volt probléma, az áruk 2021-ben jelentősen megemelkedett, a drágulás pedig begyűrűzött a szaloncukrok piacára is. A gyártáshoz szükséges alapanyagokat jellemzően a világpiacról szerzik be a vállalkozások, holott több hazai gyártó kínálatában is szerepelnek egyes előállításhoz szükséges alapanyagok, mint például a marcipán. A hazai alapanyaggyártók ugyanakkor a mennyiség és ár tekintetében nem tudják a multinacionális gyártók igényeit teljesíteni, így a hazai alapanyag-beszállítás alapvetően a gyümölcsökre és a feldolgozott termékekre korlátozódik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/ Krizsán Csaba)