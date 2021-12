Októberben is a chiphiány fékezte az ipari termelést

Októberében az ipari termelés volumene 3,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 2,7 százalékkal csökkent. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2021 szeptemberéhez képest 0,3 százalékkal emelkedett.

A feldolgozóipari alágak többségében, köztük az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában növekedést mértünk. A legnagyobb súlyú járműgyártás azonban jelentősen csökkent. A visszaesést elsősorban az okozta, hogy a globális félvezetőhiány miatt a gyárak kisebb kapacitással, illetve egyműszakos munkarendben dolgoztak. Szintén mérséklődött a kibocsátás a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.

A termelés az év első tíz hónapjában 10,8 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás októberben az előző hónaphoz viszonyítva 0,3 százalékkal nőtt.

Az alkatrészek, különösen a félvezetők hiánya nyomta rá bélyegét az ipar októberi teljesítményére is, amely a legnagyobb súlyú ágazatokat, a járműgyártást és az elektronikai termékek gyártását sújtotta leginkább – vélik egybehangzóan az adat kapcsán nyilatkozó elemzők. Szerintük a helyzet javulása a jövő év közepéig aligha várható, így az ipar és a hozzá kötődő export növekedésre gyakorolt hatása növekvő kockázatot jelent a gazdasági növekedés szempontjából.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője kommentárjában az általános chiphiánnyal magyarázta, hogy októberben elmaradt a várakozásoktól az ipari termelés. Úgy számol, hogy a félvezetők és más alkatrészek hiánya nélkül az ipari termelés volumene akár 9-12 százalékkal is meghaladhatná a jelenlegi szintet. Felidézte, hogy az ipari termelés tavaly októberben teljesen kilábalt a járvány okozta válságból, a további lendületes növekedést azonban a chiphiány fékezi, így ismét a járvány előtti szint alá esett az ipari termelés. A Takarékbank szakértője szerint a következő hónapokban újra növekedési pályára állhat az ipari termelés, azonban a félvezetőhiány még sokáig fennmaradhat.

A külső keresletet is húzhatja az ipari termelést. Továbbra is élénkítheti az ipart az elhalasztott kereslet megjelenése, valamint a készletek feltöltése is, így Suppan Gergely a következő hónapokban fokozatos élénkülésre számít. Úgy vélte, az idén bázishatások és új kapacitások üzembe helyezése miatt 10-11 százalékos növekedés várható, amit jövőre 6 százalékos növekedés követhet.

Virovácz Péter, az ING bank vezető elemzője a kora reggeli német ipari adatok alapján még bizakodott, ám a magyar ipari adat közel sem számol be akkora felpattanásról vagy élénkülésről. A havi alapon mért növekedés rendkívül csekélynek számít, így éves összevetésben egyre inkább lemaradóban van az ipar – közölte. Megjegyezte, hogy továbbra is komoly gondok vannak az alkatrészellátással, ami elsősorban a félvezetőket érinti és így az autóipart és az elektronikai ipart, amelyek leginkább megérzik ezeket a problémákat.

Az ING Bank vezető szakértője szerint egyelőre nem tűnik úgy, hogy a magyar ipar számára legfontosabb két szektort érintő problémák hamar megoldódnának, így az a kérdés, hogy a kisebb súlyú szektorok mennyire képesek húzni az ipar teljesítményét. Úgy vélte, a kisebb szektorok együttes ereje nagyjából arra lehet elég, hogy szinten tartsa az ipar összteljesítményét, ám kiugró növekedésre az idén, de valószínűleg még a jövő év első felében sem lehet számítani. Mindez komoly negatív kockázatot jelent a magyar gazdaság export teljesítményére nézve, vagyis a növekedést övező lefelé mutató kockázatok tovább erősödnek.

Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint az ipar októberi gyenge teljesítményének hátterében ismét főként az autóipar állt. Az alkatrészhiány továbbra is megkerülhetetlen akadály volt, melynek következtében a járműgyártók többsége takaréklángon termelt. A legnagyobb súlyú alág visszaesése kihathatott néhány kapcsolódó terület teljesítményére is. Kedvezőtlen, hogy az elmúlt hónapokban egy másik prominens alágban, az elektronikai iparban is meglehetősen mérsékelt a kibocsátás.

A közvetlen külső környezet egyre kevésbé támogató, a keresleti oldal bővülését számottevően fékezik az elmúlt időszakban bevezetett járványügyi korlátozások, amelyeket még fokozhat az omikron variáns terjedése is. A járműipar és a hozzá kapcsolódó alágak mérsékelt teljesítményét csak részben ellensúlyozhatják az akkumulátorgyártásban és a vegyiparban kiépülő új kapacitások, amelyek támogatják a termelés bővülését. A kínálat oldali feszültségek tartós enyhülésére legkorábban 2022 közepén lehet számítani az Erste Bank szakértője szerint.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágvezetője szerint is a vártnál kedvezőtlenebbül alakult az ipar teljesítménye októberben. A számítógépgyártás, illetve a jelentős súlyú járműgyártás ágazat visszahúzta az ipar teljesítményét, amit a chiphiány magyaráz. Kiemelte: a járműgyártás súlya problémát okoz a gazdaság számára, szükséges lenne az ipari termelés nagyobb mértékű diverzifikációja.

A következő hónapokban az ipar teljesítményét az fogja befolyásolni, hogy a járműgyártás teljesítménye hogy alakul, mennyire sikerül vagy nem sikerül úrrá lenni a problémán. A legfrissebb adat alapján az ipar a negyedik negyedévben is inkább visszahúzhatja a gazdaság teljesítményét – tette hozzá.