Fogy a taxis, mégis kevés a fuvar

Jelenleg is folyamatosan csökken a fuvarok száma, és még mindig hiányzik a koronavírus-járvány előtti megrendelések mintegy negyven százaléka – magyarázta Florian Bachmann, a Müncheni Taxiszövetség munkatársa a lapnak. Az ok alapvetően a korlátozásokban rejlik. Nincsenek vásárok, üresek a szállodák, nincs turista. Abban bíznak, hogy a korlátozások enyhítésével az üzlet ismét fellendül.

Az amúgy is feszült helyzet most még kritikusabbá válik, mert az üzemanyagköltségek az elmúlt hetekben elképzelhetetlen magasságokba szöktek.

A német taxisok túlnyomó többsége továbbra is dízelhajtású járművekkel közlekedik,

és bár a dízelmotor továbbra is élvezi az évtizedek óta érvényben lévő adókedvezményt, a gázolaj literje olykor 1,80 euró feletti összegbe kerül – ez több, mint tavaly, és több, mint a legtöbb szomszédos országban. De nem csak a magas üzemanyagárak és az emelkedő karbantartási díjak emelik meg a taxis vállalkozások költségeit. Az elmúlt években elektromos járműre váltó taxisoknak is lényegesen magasabb költségekkel kell megküzdeniük, mert az áram is jóval drágább Németországban, mint másutt.

Ehhez társul, hogy a fiatalabb felhasználók, illetve az Egyesült Államokban vagy Ázsiában gyakran megfordulók számára egyszerűen túl magas a taxik díja Európában.

Másutt az Uber, a Grab vagy a Lyft alacsonyabb felhasználói árakkal dolgozik, de Németországban, illetve több európai országban, köztük hazánkban is a szabályozás nem teszi lehetővé az újfajta, olcsóbb megoldások használatát.

Emellett a nagyvárosokban egyre inkább jelen vannak az autómegosztók és az e-robogó-kölcsönzők. A taxitársaságok ezeket nem tekintik közvetlen versenytársaknak, de ezek miatt is rendeléseket veszítenek.

Nem kedvez a taxisoknak az sem, hogy az európai nagyvárosok kevesebb autóforgalmat, ám több buszt, vonatot és kerékpárt szeretnének.

Az egyre zöldebb politika célja, hogy kitiltsák a városközpontokból az autókat,

és elsősorban a kerékpárokra, valamint a közösségi közlekedési eszközökre koncentrálnak. A taxisok gyakran a pálya szélére szorulnak, főleg, ha jó parkolóhelyekről és behajtási engedélyekről van szó. Bár Németországban a taxikat a tömegközlekedés részének tekintik, de mégis ez a egyetlen olyan közlekedési ág, amelyet teljes egészében az utasok bevételeiből kell finanszírozni – mondta Michael Oppermann. Ezen változtatni szeretnének, hogy a taxi mindenki számára megfizethető maradhasson. A bérautókat, akárcsak a buszokat és a vonatokat, végre be kell vonni a tömegközlekedésnek juttatott kedvezményekbe, vélekedett a szakember.

Borítókép: Demonstráló taxisok Budapesten (Fotó: Kurucz Árpád)