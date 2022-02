Hajdúszoboszlón új létesítmény is segíti a turizmust

Mint minden nyaralóhely, Hajdúszoboszló is sokat szenvedett a koronavírus-járványtól. A visszaesés különösen erősnek bizonyult annak a tükrében, hogy 2019, az utolsó, járvány előtti év rekordot hozott. Akkor ugyanis 1,35 millió vendégéjszakát töltöttek el itt az idelátogató turisták. A nemrég közzétett statisztikai adatok szerint a fürdőváros teljesítménye az elmúlt évben a legjobbak között volt. A 2020-as mélyponthoz – 700 ezer vendégéjszaka – képest 14,6 százalékot emelkedve elérte a 800 ezer vendégéjszakát. Ezzel a növekedéssel Siófok után tavaly a második legnépszerűbb vidéki település lett. A növekedés különböző volt az egyes szektorokban. A panziókban 47, a kempingekben közel 28, a magánszálláshelyeken 19, az üdülőházakban 15 százalék volt a növekedés, míg a szállodákban 10 százalékkal több éjszakát töltöttek el a vendégek, mint 2020-ban.

A hajdúszoboszlóiak sokat tettek és még többet terveznek tenni azért, hogy ismét elérjék a 2019-es rekordteljesítményüket. A gyógyfürdő például részt vesz a Nemzeti Turisztikai Ügynökség 150 milliárdos fürdőfejlesztési programjában lévő, kiemelt jelentőségű fürdőknek szóló pályázatán, amely technológiai és élményfokozó fejlesztésekre ad lehetőséget.

A város legújabb nagy terve egy többfunkciós, sport- és kulturális helyszíneket is magában foglaló épületkomplexum, amely egy jelenleg szabadidőparkként használt területen valósul meg. Az itt lévő elemek egy részét a jelenlegi helyén és formájában működtetik majd, más részüket pedig beépítik az új létesítménybe. A meglévő fák minél nagyobb részét is felhasználják a komplexum környékének zöldítésére. A sportcélokat megvalósító épületszárnyban kap helyet egy 1740 négyzetméteres aréna és egy 400 négyzetméteres edzőterem a hozzájuk tartozó kiszolgálóegységekkel. Ezek egy része a városban művelt versenysportokat, másik része a tömegsportot szolgálja. A kulturális szárnyban létrehoznak egy 580 négyzetméteres, szintén többfunkciós, részekre osztható konferenciatermet süllyeszthető színpaddal, mobil nézőtérrel és a kiegészítő egységeivel. Itt épül meg egy 120 vendég fogadására alkalmas étterem is. Ezekben szalagavatókat, kiállításokat és más, nagy látogatottságú rendezvényeket tarthatnak. Az aréna nézőterén 950 vendég fér el, míg a kisebb konferenciatermekben félezren férnek el.

Különleges része lesz az épületegyüttesnek az úgynevezett ligetfórum, amely egy részben nyitott, részben fedett épületrészként jön létre, s összeköti a konferencia-kulturális- és sportfunkciókat. Ez egy 12 méter magasan futó növényekkel díszített ligetgyűrű, amely kulturális rendezvényeknek, fogadásoknak ad reprezentatív keretet.

A létesítmény terveinek elkészítésére közbeszerzési pályázatot írtak ki, amelynek eredményeképp a legjobb ajánlatot egy győri székhelyű cég (TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary) tette. Ők kezdik el a tervezési munkákat.

Borítókép: Hajdúszoboszlónak rekordot hozott az utolsó, járvány előtti év (Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre)