Kiemelten fontos a stabilitás

A koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági válság után most az ukrán–orosz háború miatt váltak borúsabbá a kilátások. Ilyen helyzetben még inkább felértékelődik, ha egy ország a politikai stabilitás mellett pénzügyi és gazdasági szempontból is jó helyzetben van. Ez elmondható hazánkról is – erre hívta fel a minap a figyelmet Varga Mihály a közösségi oldalán. A pénzügyminiszter jelezte: helyes döntés volt, hogy tavaly év végén megnövelték Magyarország pénzügyi tartalékait, és az idei évi költségvetési hiánycélt jelentősen javították.

„A lépéssel több mint ezermilliárd forintos megtakarítást értünk el, így Magyarország ma felkészültebb a világgazdasági kockázatokkal szemben” – ismertette.

Varga Mihály arra is felhívta a figyelmet: most különösen fontossá vált, hogy a magyar gazdaság ellenállóbb a válságokkal szemben az elmúlt évtized gazdaságpolitikájának köszönhetően. Így például, míg 2010-ben az államadósság kétharmada külföldiek kezében volt, mára az arány egyharmadra javult. Sőt, akkor az adósság több mint fele külföldi devizában volt, ez mára 25 százalék alá csökkent.

A miniszter megemlítette azt is, hogy az államadósság negyedét ma már a magyar emberek tartják kézben, 2010-ben ez az arány csupán három százalék volt. A kedvezőbb adósságszerkezet és a hosszabb futamidő pedig nagyobb biztonságot jelent Magyarország finanszírozásában. A lakosság kezében lévő állampapírok értékének megnövekedett mennyisége igazi áttörés. Sokatmondó példa, hogy átlépte a hatezermilliárd forintot a Magyar Állampapír Pluszban lévő megtakarítások értéke.

Ez azért kedvező, mert a költségvetésből kifizetett kamatot így nem a külföldiek, hanem a magyar családok kapják meg. Ezzel ez a pénz visszajut a magyar gazdaság vérkeringésébe.