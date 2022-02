Volna hely a magyar exportáramnak

A hagyomány kötelez A múlt és a hagyományok is köteleznek, hiszen a magyar közcélú villamosítás története 1884-ig nyúlik vissza. A világ első közcélú villamos művének – Edison E. J. Co., New York – 1882-es üzembe helyezése után a Magyar Királyság területén 1884-ben, Temesváron létesült először villamos mű az utcai közvilágításra, a mai Magyarországon pedig a mátészalkai villamosítás 1888-ban a párizsiéval egy időben indult el. Mindezt a kiegyezés után robbanásszerűen beinduló ipari fejlődés, a kiváló szakemberképzés: Bláthy Ottótól Ganz Ábrahámig, Gábor Dénestől Puskás Tivadarig és Teller Edéig tette lehetővé. A szakmai kultúra maradékai tehát még megvannak, szürkeállomány mindig is volt Toldi Ottó szerint, aki úgy látja, már csak egy bátor döntésre és egy jó megvalósíthatósági tanulmányra lenne szükség.