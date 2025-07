Az Otthon start az újrakezdésben is segíthet

Kevés helyen, csupán a Balatonnál, illetve az agglomerációban nem (biztos). hogy elég a házvásárlásra az Otthon start által megszabott felső értékhatár – mondta el a Világgazdaság megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy bár a panellakások iránt folyamatos marad, sőt emelkedik a kereslet, de a sorházakra, ikerházakra is bőven akadhat vevő.

Sorház lakások esetén százmillió, ikerházak esetén százötvenmillió forint az Otthon start felső összeghatára, és ennek az ingatlanok jó része megfelel

Fotó: MTI

Ha a Pest vármegyei eladó házak középértékét nézzük, a vármegyei átlag kilencvenmillió forint (ez egy évvel ezelőtt még nyolcvanmillió volt), az átlagos négyzetméterár pedig 780 ezer forint. Ha a négyzetméterárakat vizsgáljuk, Remeteszőlős például nem fér bele az 1,5 millió forintos keretbe, az ottani átlagos árak ezt meghaladják.

Ha pedig a százötvenmillió forintos vételárplafont nézzük, mindössze 11 Pest megyei település esik ki a sorból, azok is a budai agglomeráció részei.

A szakértő kiemelte, bár az Otthon start nem életkorhoz kötött, a 18–35 év közötti korosztály nagyvárosi viszonylatban kevésbé keresi/tudja megfizetni a házakat, a fővárosban mindössze öt százalékuk keres ilyen ingatlant, a megyeszékhelyeken 22 százalék, a városokban a kétharmaduk, míg községekben több mint kilencven százalékuk. Ez két dolgon múlik, és ebből csak egyik a vételár, másik a település ingatlan-összetétele. Van olyan is, ahol egyetlen lakás sincsen, csak házak, a községekben egyébként az utóbbi ingatlantípus dominál.

Balogh László felhívta a figyelmet arra is, hogy a tulajdonlást tíz évre visszamenőleg vizsgálják, így akár az újrakezdést is jelentheti azoknak a devizahiteleseknek, akik több mint tíz éve vesztették el otthonukat, vagy azoknak, akiké megsemmisült. Az Otthon start így az újrakezdésben is segíthet.