A komolyabb szigorítás még most jöhet

– A pénzügyi rendszer továbbra is stabil, a monetáris tanács ezt részpiaconként áttekintette a mai ülésén. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás mellett a piaci stabilitás fenntartása – hangsúlyozta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke az MNB Monetáris Tanácsának tegnapi, nem kamatmeghatározó ülése utáni háttérbeszélgetésén. A testület száz bázisponttal megemelte a kamatfolyosó felső szélét, így az egynapos hitelkamat az eddigi 5,4 százalékról 6,4 százalékra kúszott fel. Ezzel együtt az egyhetes fedezett hitel kamatát is hasonló mértékben, 5,4-ről 6,4 százalékra módosította. A jegybanki testület a 3,4 százalékos jegybanki alapkamathoz és a valódi irányadó eszközt jelentő – csütörtökön felülvizsgálandó – egyhetes betéti kamathoz viszont most még nem nyúlt, ahogy nem változott az egynapos betéti kamat 3,4 százalékos szintje sem.

Az alelnök a kifejtette: a lakosság bizalma változatlanul erős a forintmegtakarítások iránt, az állampapírpiacon a Prémium Magyar Állampapír iránti erős kereslet ellensúlyozza a Magyar Állampapír Plusz alacsonyabb értékesítését. A lakossági devizabetétek állománya viszont csökken, ami a forintot erősítő hatással bír.

Virág Barnabás a kamatdöntés hátterét vázolva rámutatott: az egyértelmű, hogy a gazdasági növekedési kilátások csökkentek, az inflációs várakozások viszont emelkedtek az orosz–ukrán háború miatt.

Az utóbbi két hétben a külföldi piaci szereplők a forint gyengülésére játszó, úgynevezett short pozíciókat vettek fel, spekulációk jelentek meg, ami egy ilyen, geopolitikai feszültségekkel terhes időszakban természetes jelenség. Az elmúlt másfél hétben külföldi szereplők mintegy hatszázmilliárd forintnyi pozíciót építettek ki. Ilyen volumenre már volt példa, de a felépülésének gyorsaságára nem.