Küszöbön a mobilfizetés korszaka

Egy harminc év körüli nő az egyik kiskereskedelmi élelmiszerlánc önkiszolgáló pénztáránál fizetéskor előkapja a zsebéből a mobiltelefonját, csak „csippant” vele, gyorsan felnyalábolja a megvásárolt termékeket és már távozik is. A hozzáértő számára ez teljesen természetes, de vajon mit szólnak ehhez azok a fogyasztók, akik még a bankkártyás fizetést is nehezen szokták meg?

Folyamatosan növekvő

felhasználói kör

Lehet, hogy a fizetési megoldás látványa szokatlan, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az okoseszközzel végrehajtott tranzakciók száma. A jegybank statisztikai összesítéséből kiderül, hogy 2021 harmadik negyedére a mobilfizetések darabszámukban és összegükben is háromszorosára ugrottak a bázisnak tekinthető 2020. első negyedéves adatokhoz képest. Bár az biztos, hogy a koronavírus-járvány sokat lendített a készpénzmentes fizetések terjedésén, a szintén „fertőzéselkerülő” kártyás vásárlások önmagukban csupán mintegy negyven százalékkal nőttek ezen időszak alatt.

Pusztán ezekből az adatokból persze túlzás lenne azt a következtetést levonni, hogy a bankok az ügyfelek érdektelensége miatt hamarosan bejelentik a plasztik bankkártyák megszűnését, a számok mégis ebbe az irányba mutatnak. Míg 2020 elején a mobilfizetések aránya értékben és darabszámban egyaránt 3-5 százalék körül mozgott az összes kártyás fizetéshez képest, addig 2021 harmadik negyedévé­ben ugyanezek az arányszámok már hét–tíz százalékra ugrottak, azaz megduplázódtak. S amikor a mobilfizetések aránya majd, a nem is annyira távoli jövőben eléri a 10-15 százalékot, az már sokkal érzékelhetőbb lesz a vásárlók számára is – vetítette előre a piac várható alakulását a BiztosDöntés.hu pénzügyi összehasonlító portál alapítója és bankszámla-szakértője. Gergely Péter meggyőződése, hogy

be­látható időn belül egyre többen, köztük az idősebb korosztály képviselői is elkezdenek majd mobillal fizetni a pénztáraknál ugyanolyan rutinosan, mint a harmincas éveikben járó fogyasztók. A digitális megoldásokra nyitott fiatalok pedig, akiktől a mobiltelefon gyakorlatilag elválaszthatatlan, egymás között és odahaza is terjesztik majd a praktikus és biztonságos fizetési megoldást.

Mit tud az okoskészülék

a pénzügyekben?

Ahhoz, hogy a magyarországi banki ügyfelek körében a mobilfizetés sikeresen elterjedjen, mindenképpen szükséges teljesülnie néhány feltételnek – mutatott rá lapunk érdeklődésére a szakember, aki a BiztosDöntés.hu látogatóinak tavaly nyár óta hazánkban elsőként tette lehetővé azt, hogy a banki mobilapplikációk szolgáltatásai alapján is összehasonlíthassák az egyes bankszámla-konstrukciókat. A feltételek között első az edukáció, azaz meg kell ismertetni a fogyasztókkal magát a mobilfizetést.

Az elektronikus megoldás pontosan ugyanúgy és ugyanott használható vásárlásra, ahol az érintéses bankkártya, csak éppen a fizikai plasztiklaphoz képest nagyobb biztonságot nyújt a képernyő lezárhatóságával. Androidon pedig teljesen ki is kapcsolható a készülék fizetést lehetővé tévő úgynevezett NFC-képessége. Így a mobilba regisztrált digitális bankkártya a visszakapcsolásig egyáltalán nem lesz „látható”.

A második feltétel, hogy a vásárlónak legyen a mobilfizetéshez szükséges NFC-képes okostelefonja, a harmadik pedig nyilván az, hogy a bank is nyújtson mobilfizetési szolgáltatásokat. Ebből a háromból az utolsó kettő már megvalósult Magyarországon – hangsúlyozta Gergely Péter.

Kényelmi szolgáltatások

előnyben

A szakportál tanúsága szerint a tíz hazai nagybank közül iOS rendszeren (azaz az iPhone telefonokkal) jelenleg kilenc bank kínál mobilfizetést, Android rendszeren pedig nyolc. Ezek sem egységesek, legalábbis Androidon, ahol szabad az út a külső applikációfejlesztések előtt, ellentétben az Apple-lel. Androi­don több bank a saját mobilapplikáció­jába csomagolta a mobilfizetést, mások pedig kivártak a Google megjelenéséig, amely hasonló ügyfélélményt nyújt, mint az Apple. Bármelyiket választja is a fogyasztó, legfeljebb annyi a különbség, hogy a mobilfizetés során a mobilon kell elvégezni a hitelesítést, vagy a POS-terminálon, ahogy a bankkártyánál. Továbbá felsorolható még néhány kényelmi szolgáltatás is – tért ki rá Gergely Péter. – Így pél­dául beállítható a fizikai bankkártyához hasonló gyors, bár kevésbé védett fizetési mód, amikor fizetéskor csak érinteni kell a mobilt és nem kell bajlódni a kódokkal.

Végül, de nem utolsósorban a mobiltelefonos fizetésnek van még egy nagy előnye: a fogyasztó a tranzakció előtt és után is láthatja az egyenlegét – emelte ki Gergely Péter. – A mobilfizetés mellé azonos vagy külön mobilapplikációban társul az azonnali fizetési rendszeren keresztüli átutalás lehetősége (akár QR-kóddal is), a csekkfizetés, a mobilegyenleg feltöltése, de már a közlekedési jegyvásárlások is elérhetők ily módon.

Amihez még mindig

plasztik bankkártya kell

Van azonban egy pont, ahol a mobilbankolás fejlődése egyelőre megrekedt és nem igazán látszik a kitörés lehetősége: ez pedig a készpénzfelvétel. Jelenleg mindössze az UniCredit Bank szolgáltatásával van lehetősége a fogyasztónak mobiltelefonnal önállóan is készpénzfelvételre, fizikai bankkártya nélkül. Az mCash névre hallgató fejlesztés már három éve megszületett, ám kizárólag az anyabank mintegy száz hazai automatájánál használható, ami korántsem jelent országosan is könnyen elérhető lefedettséget.

– Pedig eljött az ideje, hogy ez a módszer szélesebb körben is elterjedjen – vélekedik Gergely Péter. – Ha a hitelintézetek komolyan gondolják a fizikai bankkártya kiváltását, akkor nem spórolhatják meg a mobilos készpénzfelvételt. Akár annak árán, hogy egymás automatahálózatát is megnyitják egymás előtt, ahogy tették azt a kilencvenes években, a bankkártyakorszak kezdetén.

A techóriások is

benéznek a pénztárcánkba

A fogyasztó szempontjából számos előnyt nyújtó mobilfizetéssel együtt azonban tovább erősödik a világméretűre szélesedő szolgáltatások immár állandó velejárója is: még több lesz körülöttünk a „figyelő tekintet”. A köztéri kamerák, mobiltelefonok, bankkártyahasználatot ellenőrző berendezések mellé csatlakoznak a technológiai cégek is: a ­Google és az Apple, globálisan ugyanis egyre többen lesznek kíváncsiak a költéseinkre. A kínált szolgáltatásuk pedig nagyon egyszerű és tulajdonképpen még hasznot is hoz az ügyfélnek, aki, ha szeretne banktól függetlenül egységes, minél szélesebb körű szolgáltatást nyújtó felületen fizetni az okoskészülékkel, akkor a Google-t vagy az Apple-t választja. Ez a futurisztikusnak tűnő ötlet nagyon is valóságos, Gergely Péter szerint pár éve itt is van a mobilpénztárcánkban. Az iOS rendszerű Apple Pay már elérhető a legtöbb hazai nagybanknál, és az Android rendszeren üzemelő Google Pay is terjed.

A techcégek pedig tudatosan fejlesztik tovább a mobilfizetési alkalmazásokat, amelyek idővel szuperappokká válhatnak. Az egyik első ilyen terület például a közlekedésidíj-fizetés vagy a bankkártyáról bankkártyára való pénzküldés, amellyel kapcsolatban már folynak kísérletek a nagyvilágban.