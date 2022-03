Nőhet a szaúdi és az iráni olajtermelés

Oroszország ukrajnai háborújának megindulása és az arra adott nyugati szankciók megjelenése óta a magas ár és az orosz olajkivitel esetleges csökkenése miatt az olajexportőrökre nyomás nehezedik, hogy növeljék világpiaci kínálatukat. Ugyan Irán ezt csak korlátozottan teheti meg, amíg újra életbe nem lép az országgal kötött atomegyezmény, azonban ennek keretén belül a perzsa állam most jelezte, hogy napi 1,2-ről 1,4 millió tonnára növeli exportját. A kitermelést ennél nagyobb mértékben, közel négyről 5,7 millió tonnára tervezi bővíteni, hogy a megnövekedett belső keresletet is fedezni tudja.

Az év elején még hordónkénti nyolcvan dollár körüli olajár most jóval száz fölött van, az elmúlt hetekben pedig 130 dollár fölött is járt, komoly bevételekhez juttatva az olajországokat. De már a tavalyi ár is elég magas volt ahhoz, hogy a tőzsdén forgó, de nagyrészt a szaúdi állam tulajdonában lévő Saudi Aramco olajvállalat igen szép eredményt produkáljon. A cég tavalyi nettó nyeresége 110 milliárd dollár lett, ami 124 százalékos növekedés az előző évi 49 milliárd dolláros eredményhez képest (2020-ban a világjárvány kitörése után igen alacsonyra, a mélyponton húsz dollár alá esett az olajár). A cég azt tervezi, hogy a nyereségből 75 milliárd dollárt osztalékfizetésre fordít, miközben a részvényesek minden tíz birtokukban lévő papír után kapnának egy bónuszrészvényt is. A cég optimista a jövőbeli keresletet illetően is, mivel

maximális kitermelési kapacitását 2027-re napi 12-ről 13 milliárd hordóra szeretné növelni.

A vállalat jelenleg a világ harmadik legnagyobb értékű tőzsdei cége, csak az Apple és a Microsoft előzi meg.

A szaúdi olaj legnagyobb vásárlója Kína (a teljes szaúdi export 25 százaléka irányul oda), így már korábban felmerült, hogy a két ország közti olajkereskedelem egy részét

nem dollárban, hanem jüanban számolnák el.

A The Wall Street Journal szerint most aktív tárgyalások folynak az ügyben: Szaúd-Arábia szívesen diverzifikálná így az 1974 óta kizárólag dollárra épülő olajkereskedelmét. A jüan persze messze nem annyira széleskörűen felhasználható és befektethető, mint a dollár. Ennek egyik oka, hogy a kínai befektetésekre szigorú szabályok vonatkoznak, míg az amerikai állampapírok a világ leglikvidebb, legjobban kereskedhető eszközei. Az olajért kapott jüanból viszont Szaúd-Arábia fizetheti az országba érkező kínai beruházásokat, valamint közvetlenül fizethet vele a kínai importért.

A jüanban való elszámolás akár más, Kínába nagy mennyiségben olajat exportáló országnak, mindenekelőtt Oroszországnak, mellette Angolának és Iraknak is vonzó lehet.

